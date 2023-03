Conto corrente a zero spese: con Mediolanum ci sono interessi al 4%

È il momento giusto per attivare un nuovo conto corrente a zero spese: con SelfyConto di Banca Mediolanum, infatti, è possibile accedere ad un’offerta ricca e vantaggiosa che, per tutti i nuovi clienti che accreditano lo stipendio, presenta un bonus aggiuntivo rappresentato un tasso di interesse annuo lordo del 4% sui depositi a 6 mesi. Tale agevolazione consente di ottenere un guadagno immediato e sicuro trasferendo i propri risparmi in Banca Mediolanum.

SelfyConto, inoltre, è un conto corrente con canone azzerato per un anno (invece di 3,75 euro al mese) e azzerabile successivamente. Il conto include, senza costi aggiuntivi, una Carta di Debito per pagamenti e prelievi senza commissioni e consente di effettuare tutte le operazioni bancarie, come i bonifici SEPA, tramite il canale Home Banking e senza commissioni. Per richiedere l’apertura del conto di Banca Mediolanum è possibile fare riferimento al sito ufficiale, accessibile di seguito. La procedura di registrazione può avvenire anche tramite SPID.

Conto a zero spese: interessi al 4% scegliendo SelfyConto di Banca Mediolanum

L’offerta di Banca Mediolanum è tra le più interessanti e vantaggiose del momento grazie alla possibilità di accedere ad un conto a zero spese con tanti vantaggi aggiuntivi. Con SelfyConto, infatti, si potrà sfruttare:

un conto a canone zero per un anno (invece di 3,75 euro al mese) con possibilità di azzerare successivamente il canone che, inoltre, sarà sempre zero per i clienti Under 30

(invece di 3,75 euro al mese) con possibilità di azzerare successivamente il canone che, inoltre, sarà sempre zero per i clienti Under 30 una Carta di Debito per pagamenti e prelievi in euro senza commissioni

per pagamenti e prelievi in euro senza commissioni una Carta di Credito opzionale (il costo è di 1 euro al mese) con plafond di 1.500 euro

(il costo è di 1 euro al mese) con plafond di 1.500 euro pagamenti tramite Google Pay, Samsung Pay e Apple Pay con tutte le carte di Banca Mediolanum

e con tutte le carte di Banca Mediolanum tutte le operazioni bancarie come bonifici, F23, F24 etc. senza commissioni

come bonifici, F23, F24 etc. interessi al 4% per depositi a 6 mesi (impostando l’accredito dello stipendio): in questo modo, ogni 10.000 euro depositati si riceveranno 138 euro di interessi netti dopo 6 mesi; l’importo massimo depositabile è 1.000.000 euro con interessi massimi ottenibili dopo 6 mesi pari a 13.800 euro; il deposito è sempre garantito fino a 100.000 euro dal Fondo Interbancario a Tutela dei Depositi

Per richiedere SelfyConto di Banca Mediolanum e accedere ad un conto corrente a zero spese con tutti i vantaggi descritti in precedenza è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

La richiesta di apertura può avvenire anche tramite SPID, velocizzando al massimo l’identificazione del cliente e, quindi, l’apertura del conto corrente.

