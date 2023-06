Conto Corrente Arancio: azzera i costi e fai crescere i tuoi risparmi

Con un’offerta a canone zero e numerosi servizi inclusi, Conto Corrente Arancio è la soluzione ideale per chi cerca un servizio bancario affidabile e conveniente.

Per coloro che apriranno un conto a partire dal 14 maggio 2023, Conto Corrente Arancio offre 12 mesi di canone zero, con prelievi e bonifici gratuiti inclusi.

Al termine di questo periodo promozionale, sarà possibile azzerare i costi legati alle operazioni bancarie attivando l’opzione “Modulo Zero Vincoli“. Quest’opzione permette di azzerare, non solo il costo delle commissioni sulle operazioni, ma anche il canone di tenuta conto, accreditando lo stipendio o della pensione, o con entrate mensili di almeno 1.000€.

Il “Modulo Zero Vincoli” include prelievi gratuiti in tutti gli sportelli automatici in Europa e in Italia, bonifici SEPA gratuiti online e al telefono fino a 50.000€ e un modulo di assegni gratuito ogni anno. L’attivazione e la disattivazione di questa opzione è facile e veloce, e può essere richiesta anche in fase di apertura del conto.

Per aprire Conto Corrente Arancio non è necessario recarsi fisicamente in filiale, la procedura di richiesta è semplice, veloce e completamente digitale.

Per tutti i clienti di Conto Corrente Arancio, è anche possibile attivare Conto Deposito Arancio. Attivando il conto deposito entro il 5 agosto 2023, per i primi 12 mesi si avrà un tasso di interesse promozionale del 3% annuo lordo sulle somme depositate fino a 100.000€. Dopo questo periodo, il tasso di interesse sarà del 0,5% annuo lordo.

Il Conto Deposito Aranco non prevede alcun vincolo sulle somme depositate, i risparmi possono essere aggiunti o tolti in qualsiasi momento e gli interessi vengono versati alla fine dell’anno.

