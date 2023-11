Conto Corrente Arancio: buoni Amazon fino a 500€ e canone gratis

ING Conto Corrente Arancio è un prodotto totalmente digitale, che si attiva online in pochi passaggi e offre diversi vantaggi interessanti. Si tratta di un conto a canone zero, abbinato a una carta di debito o credito, con possibilità di aggiungere una prepagata per gli acquisti. Invitando degli amici ad aprire il conto, potete anche ottenere un buono Amazon di massimo 500€ da spendere per qualsiasi acquisto.

ING Conto Corrente Arancio nel dettaglio

ING Conto Corrente Arancio ha canone gratuito e permette di effettuare le normali operazioni bancarie, come bonifici SEPA, pagamento F23, F24, MAV e RAV, senza alcuna commissione. I prelievi hanno invece un costo di 0,95€. Questi sono azzerabili se sottoscrivete opzionalmente il modulo “Zero Vincoli”, che offre prelievi totalmente gratuito presso tutti gli ATM europei e un modulo di assegni ogni anno, con un canone che però è solo gratis per i primi 12 mesi, ma è azzerabile se accreditate stipendio, pensione o qualsiasi entrata di almeno 1000€. In caso contrario, la quota passa a 2€ al mese.

Conto Corrente Arancio può essere abbinato a una carta di debito o di credito MasterCard. Entrambe hanno canone azzerabile, contactless, PIN personalizzabile e sono compatibili con i portafogli digitali di Apple Pay e Google Pay. Il canone della carta di credito diventa gratuito se si attiva il piano PagoFlex o si effettua una spesa mensile di 500€. Si può anche richiedere una carta prepagata virtuale per gli acquisti, con canone gratuito e possibilità di ricarica veloce dall’app. La prepagata può anche essere trasformata in versione fisica per gli acquisti presso i negozi fisici.

Le carte sono interamente controllabili per quanto riguarda i massimali giornalieri e mensili su prelievi e spesa direttamente dall’app. Riceverete notifiche istantanee per ogni transazione in entrata e uscita.

Invitando degli amici ad aprire il conto, potete ottenere fino a 500€ di buoni da spendere su Amazon per i vostri acquisti: otterrete 50€ per ogni amico che ha aperto il conto, arrivando a 500€ con 10 inviti.

