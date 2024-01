Conto Corrente Arancio: canone zero, bonifici e prelievi gratis

Conto Corrente Arancio è il conto a canone zero di ING, abbinabile a diverse tipologie di carte MasterCard con cui puoi prelevare e acquistare in tutta comodità, nonché inviare gratuitamente denaro ad altri conti ed effettuare tutte le operazioni bancarie di base gratuitamente.

Conto Corrente Arancio: caratteristiche principali

Conto Corrente Arancio permette di effettuare tutte le operazioni classiche, come bonifici SEPA, fino a 50.000€, MAV, RAV, F24 e, ovviamente, le ricariche telefoniche, senza alcuna commissione. È possibile prelevare in tutta europa con una commissione di 0,95€. Scegliendo tuttavia il modulo “Zero Vincoli” in fase di apertura, è possibile avere prelievi totalmente gratuiti, insieme a un libretto d’assegni all’anno, ma con un canone azzerato soltanto per i primi 12 mesi.

Successivamente, la quota passa a 2€ l’anno, ma è tuttavia possibile azzerarla completamente in via promozionale se viene accreditata un’entrata di almeno 1000€, come stipendio, pensione o altro.

Potrai scegliere tra tre tipologie di carte MasterCard, tra carta di debito, carta di credito o carta prepagata. Le prime due hanno un canone azzerabile, mentre l’ultima è completamente gratuita e può essere ricaricata direttamente dal conto. Le controlli tramite l’area privata per bloccare o sbloccarle quando necessario, nonché personalizzare i limiti periodici per spesa e prelievo presso gli ATM. Il PIN è inoltre personalizzabile.

Per richiedere il conto basta recarsi nella pagina principale, facendo clic su “Apri Conto Corrente Arancio” e seguendo le procedure indicate. Fornite tutti i dati richiesti e scegliete se avere anche il modulo “Zero Vincoli”, selezionando la carta di pagamento che volete. Alla fine della procedura, basterà effettuare un bonifico verso il conto per attivarlo.

Insieme al conto, puoi anche richiedere il conto deposito Conto Arancio, che ti consente di risparmiare con un tasso di interesse tra i più alti tra quelli disponibili, nonché togliere e rimettere il denaro senza alcun vincolo, direttamente dal tuo conto corrente.