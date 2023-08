Conto Corrente Arancio: canone zero e operazioni incluse per 12 mesi

La possibilità di avere un conto bancario senza dover pagare costi mensili rappresenta un’opportunità significativa per risparmiare denaro nel lungo termine. Conto Corrente Arancio di ING offre un conto a canone zero che permette di gestire le finanze in modo completamente digitale e conveniente.

Per tutti i nuovi clienti, Conto Corrente Arancio offre un conto a canone zero, con bonifici e prelievi gratuiti per 12 mesi. Al termine dei 12 mesi, è possibile azzerare i costi legati alle operazioni bancarie attivando l’opzione “Modulo Zero Vincoli”.

Modulo Zero Vincoli prevede un canone mensile di 2 €, che è possibile azzerare se si sceglie di accreditare sul conto lo stipendio o la pensione, oppure con entrate mensili di almeno 1.000€. L’opzione Modulo Zero Vincoli consente di avere inclusi prelievi senza commissioni in tutti gli sportelli automatici in Italia ed Europa, bonifici SEPA gratuiti fino a 50.000€ online e al telefono e un modulo di assegni gratuito all’anno. L’opzione “Modulo Zero Vincoli” si può attivare e disattivare in modo facile e veloce, in fase di apertura conto o successivamente, anche online.

È possibile associare al conto Corrente Arancio anche un Conto Deposito (Conto Arancio) che offre un tasso d’interesse nominale del 3% annuo lordo sulle somme depositate fino a 100.000 euro. Questa promozione dura 12 mesi dall’attivazione e, al termine di questo periodo, il tasso di interesse sarà, pari allo 0,5% annuo lordo.

Conto Corrente Arancio e Conto Arancio si possono attivare attraverso pochi semplici passaggi attraverso una procedura completamente online. Una volta attivato, il conto di può gestire al 100% tramite canali digitali o tramite App.

Tutto ciò di cui si avrà bisogno per completare la richiesta di apertura del conto è un documento d’identità valido, un codice fiscale, un indirizzo email valido e un telefono cellulare.

Per conoscere l’offerta completa di Conto Arancio e Conto Corrente Arancio clicca qui.

