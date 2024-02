Conto Corrente Arancio: conto gratis con il piano base

Non vuoi pagare un canone mensile o annuale? Apri ora Conto Corrente Arancio e scegli il piano base! Puoi avere canone gratuito, operazioni bancarie senza commissioni e scegliere la carta di pagamento che più preferisci!

Conto Corrente Arancio: cosa include

Conto Arancio di ING è disponibile nei piani base e “Zero Vincoli”. Se vuoi un canone completamente gratuito, allora non devi fare altro che scegliere il primo, con cui puoi prelevare presso gli ATM con una commissione di 0,95€.

In alternativa, puoi optare per il modulo “Zero Vincoli”, che ti permette di prelevare gratuitamente presso tutti gli ATM e un libretto di assegni l’anno, ma con un canone gratuito solo per il primo anno. Una volta scaduto il termine, la quota passa a 2€ al mese, ma potrai azzerarla se accrediti una qualsiasi entrata, che si tratti di stipendio, pensione o altro, di almeno 1000€.

A prescindere dal piano che sceglierai in fase di apertura, potrai comunque beneficiare di operazioni bancarie base totalmente gratuite, come bonifici SEPA fino a 50.000€, MAV, RAV, F24 e ricariche telefoniche.

Inoltre puoi scegliere la carta di pagamento che vuoi, tra:

Carta di debito : con canone azzerabile e possibilità di pagare in modalità contactless.

: con canone azzerabile e possibilità di pagare in modalità contactless. Carta di credito : stessi vantaggi, con l’aggiunta di pagamenti dilazionati, tramite PagoFlex.

: stessi vantaggi, con l’aggiunta di pagamenti dilazionati, tramite PagoFlex. Carta prepagata: gratis e perfetta per gli acquisti online, grazie alla ricarica istantanea dal conto corrente.

Puoi anche cambiare il PIN della tua carta quando vuoi e tenere tutto sotto controllo tramite l’app ING, compatibile con gli smartphone Android e iOS. Puoi controllare il saldo, i movimenti, impostare il tetto massimo periodico di spesa e prelievo, nonché sospendere la carta e riattivarla quando vuoi e sottoscrivere nuovi prodotti bancari.

ING Conto Corrente Arancio si richiede facilmente dalla pagina ufficiale, da cui puoi seguire la procedura guidata per avere il conto subito attivo e la carta direttamente a casa.

