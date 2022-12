Conto Corrente Arancio: ecco come ottieni il 2,50% sui tuoi risparmi

Conto Corrente Arancio è la soluzione smart per chi cerca una banca 100% digitale e sicura. ING soddisfa tutti e due questi requisiti, con tanti anni di esperienza alle spalle. Tra l’altro, in questi giorni è anche una delle più convenienti in assoluto.

Attualmente è attiva una promozione decisamente interessante che offre tantissimi vantaggi per la gestione delle proprie spese quotidiane e speciali. Nondimeno, è possibile anche far fruttare i propri risparmi che altrimenti resterebbero fermi a svalutarsi.

Scegli Conto Corrente Arancio e scopri come puoi ottenere il 2,50% di interesse annuo lordo sui tuoi fondi. Si tratta di un’ottima opportunità che poche banche sono in grado di offrire. Tutto online e con una pratica app avanzata per dispositivi mobili.

Conto Corrente Arancio: come ottenere il 2,50% annuo lordo

Ottenere il 2,50% annuo lordo sui tuoi risparmi è facile e veloce. Prima di tutto non dovrai recarti presso alcun sportello, ma tutto online. Clicca sul link e apri Conto Corrente Arancio in pochi minuti. Avrai subito accesso a tantissimi vantaggi esclusivi per te.

Poi attivalo e accredita il tuo stipendio o la tua pensione automaticamente tutti i mesi. Facendo questo azzeri il canone di tenuta che diventa di zero euro. Successivamente scegli quali somme vincolare per 12 mesi e trasferiscile sul tuo Conto Arancio, dedicato ai risparmi.

Così i soldi depositati frutteranno in un anno il 2,50% lordo. Un’ottima percentuale visto che nella migliore delle ipotesi le altre banche ti offrono l’1%. Ma con ING tutto è differente perché avrai ogni cosa gratis. Non ci credi? Dai un’occhiata a questo elenco:

canone del conto gratuito se accrediti stipendio o pensione;

gratuito se accrediti stipendio o pensione; prelievi senza commissioni presso tutti gli sportelli automatici in Italia ed Europa;

senza commissioni presso tutti gli sportelli automatici in Italia ed Europa; carta di debito gratuita;

gratuita; bonifici SEPA fino a 50.000 euro gratuiti;

SEPA fino a 50.000 euro gratuiti; un blocchetto di assegni l’anno gratis.

Puoi anche richiedere la Carta di Credito MasterCard Gold che per il primo anno è completamente gratis. Dal secondo anno in poi il canone mensile rimarrà a zero solo nei mesi in cui le tue spese con carta di credito supereranno i 500 euro, altrimenti sarà di 2 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.