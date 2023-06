Conto Corrente Arancio: il conto online che permette di azzerare i costi

Conto Corrente Arancio è il conto corrente offerto da ING che permette una gestione del denaro semplice e smart.

Con la promozione attuale, per i primi 12 mesi il conto è a canone zero con inclusi prelevi di contante con carta di debito in Italia e in Europa gratuiti e bonifici SEPA gratis online e tramite Servizio Clienti.

L’apertura del conto può essere effettuata direttamente online, in modo semplice e veloce grazie ad una procedura completamente digitale.

Anche dopo il periodo promozionale di 12 mesi è possibile continuare ad azzerare i costi delle operazioni bancarie grazie all’opzione Modulo Zero Vincoli. Questa soluzione permette di azzerare anche i costi di tenuta conto, accreditando il proprio stipendio o pensione su Conto Corrente Arancio oppure con entrate mensili di almeno 1.000€.

Attivando Modulo Zero Vincoli, si avranno inclusi gratuitamente prelievi senza commissioni in tutti gli sportelli automatici sia in Italia che in Europa. Inoltre, i bonifici SEPA fino a 50.000€ saranno gratuiti sia online che al telefono e sarà possibile richiedere un modulo di assegni gratuito all’anno. Anche i pagamenti di bollettini postali, ricariche telefoniche, MAV, RAV e F24 online o tramite servizio clienti saranno inclusi gratuitamente.

È possibile attivare o disattivare il Modulo Zero Vincoli in qualsiasi momento e in modo completamente gratuito tramite il sito web di Conto Corrente Arancio. In caso si decida di disattivarlo, il conto corrente continuerà ad essere gratuito, ma verranno applicate commissioni sulle operazioni.

Conto Corrente Arancio si può gestire direttamente dall’app o dal sito web, da cui è possibile consultare i movimenti del conto e effettuare operazioni. Inoltre, è disponibile un servizio clienti telefonico ed è possibile richiedere assistenza sulla gamma di prodotti offerti da ING tramite chat e WhatsApp.

