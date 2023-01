Conto corrente Arancio: il miglior conto di gennaio grazie anche a questa offerta

Di conti corrente online convenienti ce ne sono, ma non tutti possono essere messi sullo stesso piano. In questo mese di gennaio, ad esempio, il miglior conto è quello Arancio di ING Direct perché propone un’ottima offerta.

Andiamo ad analizzare nei dettagli questo conto e l’offerta.

Conto Corrente Arancio, il miglior conto di gennaio: ecco perché

Perché il miglior conto di gennaio è il Conto Corrente Arancio di ING Direct? Le ragioni sono molteplici.

Innanzitutto può essere gestito interamente online tramite l’app o l’Home Banking e poi consente di effettuare tutte le principali operazioni di un conto corrente classico.

Aprendo il conto in questa pagina, si otterrà una carta di debito MasterCard a canone gratuito che ha un costo di rilascio di soltanto 3 euro.

Inoltre è possibile richiedere anche la carta di credito MasterCard Gold, il cui canone mensile di 2 euro può essere azzerato se ogni mese si spendono almeno 500 euro oppure viene attivato il servizio PagoFlex per pagare a rate.

Per quanto riguarda, invece, bonifici e prelievi, i primi possono essere effettuati online senza pagare commissioni fino a 50.000 euro, mentre i secondi presso qualsiasi ATM in Italia e in Europa gratuitamente.

Il correntista avrà anche a disposizione un libretto di assegni all’anno gratuito e potrà pagare online o con la carta MAV, F24 e RAV senza costi.

Così come per la carta di credito, c’è la possibilità di azzerare il canone mensile del Conto Corrente Arancio, che è di 2 euro, accreditando lo stipendio o la pensione oppure con entrate mensili di almeno 1.000 euro.

Passiamo adesso all’offerta associata a questo conto. Si tratta del Conto Arancio, un conto deposito che consente di vincolare una somma di denaro e di ottenere un interesse a un tasso molto vantaggioso.

Una volta aperto Conto Corrente Arancio QUI entro il 31/03/2023, si può aprire Conto Arancio e, per i primi 3 mesi dall’attivazione, si otterrà il 3% lordo fino a 100.000 euro.

Non finisce qui. Terminati i tre mesi, i risparmi continueranno a crescere con un tasso di interesse pari allo 0,5% annuo lordo.

