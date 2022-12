Inizia l'anno con Conto Corrente Arancio: ottieni il 2,50% annuo

Inizia l’anno con stile! Apri Conto Corrente Arancio e inizia subito a depositare le tue somme vincolandole per 12 mesi. Otterrai il 2,50% annuo lordo sui tuoi risparmi. Un’occasione unica e irripetibile che devi afferrare al volo prima che termini.

Hai ancora pochissimo tempo per attivare questa promozione. Grazie a ING fai crescere i tuoi fondi e puoi gestire il tuo denaro con estrema facilità e praticità. Scopri tutti i vantaggi della sua app dedicata che rende tutto smart. Affidati a una banca speciale e solida.

Tra l’altro, attivando Conto Corrente Arancio in questo momento avrai tutto gratis. Si tratta di un’opportunità incredibile che non durerà ancora a lungo. Approfittane subito e inizia a gestire in modo intelligente i tuoi risparmi con ING.

Conto Corrente Arancio: tutto gratis e lo 2,50% annuo

Con Conto Corrente Arancio hai una montagna di vantaggi. Aprendolo oggi stesso avrai tutto completamente gratis. Il canone di tenuta è gratuito se accrediti stipendio, pensione o almeno 1000 euro al mese. Inoltre, anche le operazioni più comuni sono senza commissioni.

Puoi prelevare presso tutti gli ATM, anche di altre banche, in Italia e in Europa gratis. La tua carta di debito è completamente gratuita e a canone zero. Tutti i bonifici SEPA, fino a 50000 euro, sono senza commissioni. Infine, hai diritto a 1 modulo di assegni gratuito all’anno.

Se vuoi puoi anche ottenere la Carta di Credito MasterCard Gold. L’attivazione è completamente gratuita e online. Il canone per il primo anno te lo regala ING. Dal secondo anno in poi rimarrà a zero solo nei mesi in cui spenderai con la tua carta oltre 500 euro. Altrimenti sarà di 2 euro al mese.

Deposita i tuoi risparmi su Conto Arancio e inizia a farli crescere. Se vincoli le tue somme entro il 17 gennaio 2023 ottieni un tasso speciale. Avrai il 2,50% annuo lordo. Niente male vero? In questo modo proteggerai i tuoi fondi dall’inflazione e dalla svalutazione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.