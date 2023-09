Conto corrente Arancio ING a canone zero per un anno: approfitta ora

Aprire un nuovo conto corrente comporta alcune valutazioni importanti, come le spese che si dovranno sostenere durante l’anno.

Perché, invece, non optare per una soluzione senza costi mensili e che consente di risparmiare soldi a lungo termine?

Ecco Conto Corrente Arancio di ING, che è a canone zero per un anno e consente di gestire online le tue finanze.

Oltre al canone zero, ci sono altre spese gratuite

Il canone gratuito sul Conto Corrente Arancio è soltanto per chi apre il conto adesso. Per un anno, non soltanto non pagherai il canone, ma anche le commissioni e le spese su prelievi, pagamenti e bonifici.

Hai, però, la possibilità di mantenere il conto a zero spese se, in fase di apertura, selezioni l’opzione “Modulo Zero Vincoli”.

Pagherai soltanto 2 euro al mese, ma dovrai accreditare il tuo stipendio o pensione oppure mostrare entrante mensili di almeno 1000 euro.

Poi c’è il conto deposito Arancio, che applica sulle somme depositate per 12 mesi un tasso di interesse lordo pari al 3%. Finito il periodo annuale, il tasso passerà allo 0,5%.

La più grande offerta, però, del Conto Corrente Arancio sono i buoni Amazon, che arrivano fino al valore di 500 euro.

Una volta che avrai aperto il tuo conto, potrai invitare i tuoi amici a fare altrettanto inviando loro il tuo codice amico.

Se apriranno il conto usando questo codice, sia tu che i tuoi amici avrete un buono regalo Amazon.it dal valore di 50 euro.

Se riesci a convincere 10 persone ad aprire il conto, potrai accumulare buoni Amazon dal valore complessivo di 500 euro. Cosa aspetti? Clicca qui sotto e apri il conto.

