Conto Corrente Arancio: interesse del 5% e carta di credito

ING Conto Corrente Arancio ti offre la possibilità di aprire un conto con carta di credito e deposito con interesse del 5% se, diventando titolare entro domani, richiedi anche il Conto Arancio. Ma scopriamo cosa permette di avere nel dettaglio.

ING Conto Corrente Arancio: 5% di interesse se lo apri entro domani

Aprire Conto Corrente Arancio è facile e veloce: puoi avviare la procedura di richiesta direttamente online e utilizzare lo SPID per finire prima! Ti basta decidere se essere l’unico titolare o cointestare il conto, quindi inserire i dati personali, scegliere la carta e, una volta terminati i passaggi, attivare tutto con un bonifico per iniziare da subito a usarlo. Per ottenere il 5%, dovrai aprirlo insieme al conto deposito in fase di richiesta e accreditare lo stipendio entro il 31 agosto.

Il tasso di interesse è valido per i primi 12 mesi e fino a un massimo di 100.000€. Oltre questi termini, il tasso scenderà a un valore base dell’1% annuo.

Conto Corrente Arancio può essere completamente gratuito con il piano base, con prelievi in tutta europa di 0,95€. Se invece viene scelto il modulo Zero Vincoli i prelievi saranno completamente gratuiti ovunque, con un canone gratis per il primo anno e successivamente di 2,75€ al mese. Questo sarà comunque azzerabile con un’entrata di almeno 1000€ al mese. In tutti i casi, le operazioni bancarie base, tra cui i bonifici SEPA di un massimo di 50.000€, MAV, RAV, F24 e le ricariche telefoniche saranno completamente gratuite.

Il conto permette di avere una carta di credito con canone azzerabile se viene attivato il piano Pagoflex o viene fatta una spesa di almeno 500€ al mese. In alternativa, si può anche optare per una carta di debito e anche una prepagata che è possibile ricaricare istantaneamente dal conto per qualsiasi acquisto. Tutte le carte sono utilizzabili in modalità contactless o con i portafogli digitali di Apple Pay e Google Pay. I limiti sono personalizzabili dall’area privata, da cui è anche possibile sospenderle temporaneamente.

Apri Conto Corrente Arancio entro domani e non perdere un tasso di interesse così vantaggioso!