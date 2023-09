Conto Corrente Arancio: la soluzione bancaria a canone zero

Conto Corrente Arancio offre una soluzione bancaria conveniente e flessibile per coloro che desiderano gestire le proprie finanze in modo digitale. Con un canone mensile zero e una serie di vantaggi aggiuntivi, come prelievi di contante e bonifici gratuiti per i primi 12 mesi, questo conto offre tutti gli strumenti necessari per gestire il denaro con facilità.

Totalmente digitale

Una delle caratteristiche più rilevanti di Conto Corrente Arancio è la sua natura completamente digitale. L’apertura del conto è semplice e può essere effettuata online. Una volta aperto, il conto e le spese si possono gestire comodamente attraverso l’app.

L’app consente di avere in qualsiasi momento massimo controllo delle proprie finanze, tutte le operazioni possono essere autorizzare con un semplice clic e si riceveranno notifiche istantanee per i pagamenti effettuati.

Canone zero

Uno dei punti di forza di Conto Corrente Arancio è il canone mensile gratuito. Questa caratteristica è particolarmente apprezzata da coloro che desiderano risparmiare sui costi bancari. Inoltre, Conto Corrente Arancio offre anche una serie di vantaggi aggiuntivi: per i primi 12 mesi, si potrà infatti usufruire gratuitamente dell’opzione Modulo Zero Vincoli.

Questa opzione permette di effettuare gratuitamente tutte le operazioni online, inclusi i bonifici SEPA fino a 50.000€, MAV, RAV, F24 e ricariche telefoniche effettuate tramite il Servizio Clienti.

È incluso nel pacchetto anche un modulo di assegni all’anno.

Anche dopo i primi 12 mesi, è possibile mantenere il canone gratuito di Modulo Zero Vincoli accreditando lo stipendio, una pensione o con entrate mensili di almeno 1.000€. In alternativa, il canone mensile sarà di 2€.

È possibile associare al conto Corrente Arancio anche un conto deposito (Conto Arancio) che offre un tasso d’interesse del 3% annuo lordo sulle somme depositate fino a 100.000 euro. Questa promozione dura 12 mesi dall’attivazione e, al termine di questo periodo, il tasso di interesse sarà, pari allo 0,5% annuo lordo.

