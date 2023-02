Conto Corrente Arancio: se accrediti lo stipendio hai TUTTO gratis

Sembra un’utopia, invece esiste davvero: Conto Corrente Arancio azzera tutti i costi per gli utenti che scelgono di accreditare il proprio stipendio o la pensione sul conto. Un vantaggio considerevole visti gli ultimi rincari, riservato ai soli clienti ING che attivano il “Modulo Zero Vincoli”. Ma come funziona?

ING azzera TUTTO

Il Modulo Zero Vincoli può essere attivato da tutti i titolari di un Conto Corrente Arancio. I vantaggi sono diversi: prelievi di contante in Italia e in Europa illimitati e gratuiti con la carta di debito (ING, infatti, non applica commissioni), un moduli di assegni gratuito all’anno e bonifici SEPA (fino a 50 mila euro) gratuiti, anche attraverso il Servizio Clienti.

Normalmente, il Modulo Zero Vincoli avrebbe un costo di 2 euro al mese. Tuttavia, il canone mensile viene azzerato se, nel mese solare di riferimento, hai accreditato sul tuo Conto Corrente Arancio lo stipendio o la pensione oppure, in alternativa, hai avuto entrate di almeno 1.000 euro. Puoi attivarlo in fase di apertura del conto oppure successivamente e la disattivazione è gratuita in qualsiasi momento.

Anche la carta a canone ZERO

Sono tre le carte a disposizione da Conto Corrente Arancio. C’è la Carta di Credito Mastercard Gold per shopping online e nei negozi di tutto il mondo: paghi con un semplice gesto e in modalità contactless, scegli il PIN che preferisci, imposti limiti di spesa con notifiche in tempo reale e paghi con Apple Pay e Google Pay. Il canone mensile è di 2 euro, a meno di spese dell’importo di 500 euro (oppure con Pagoflex attivo). In quel caso, il costo è azzerato.

Poi c’è la Carta di Debito Mastercard, personalizzabile in base alle tue esigenze (PIN compreso), per prelevare contante in Italia e in Europa e fare acquisti in tutta sicurezza anche in modalità contactless oppure online. Imposti limiti di spesa, la abiliti a prelievi e acquisti in tutto il mondo, ricevi notifiche in tempo reale, la sospendi in qualsiasi momento e paghi con Apple e Google Pay. Insomma: una carta versatile, dal canone annuo gratuito.

Infine, c’è la Carta Prepagata: virtuale, comoda e sicura, che usi per lo shopping online e se vuoi la puoi trasformare in carta fisica per gli acquisti in negozio. L’importo lo scegli tu in qualunque momento puoi richiedere di attivare il servizio di SMS Alert per avere tutto sotto controllo. Anche in questo caso, il canone annuo è pari a zero.

Ottieni il 3% annuo lordo

Con l’arrivo del 2023, ING ha deciso di alzare il tasso di interesse sulla liquidità – che è sempre senza vincoli temporali. Per tutti coloro che hanno un Conto Arancio, a partire da aprile 2023, i risparmi cresceranno con un tasso di interesse pari allo 0,50% annuo lordo. E c’è una novità anche per i nuovi clienti: i nuovi versamenti fatti entro il 31 marzo 2023 avranno il 3% per 3 mesi senza importi minimi e fino a un massimo di 100 mila euro.

Aprire Conto Corrente Arancio è semplicissimo:

Accedi alla pagina ufficiale tramite questo link

Clicca sul bottone “Apri Conto Corrente Arancio”

Se vuoi, aggiungi Modulo Zero Vincoli e le carte di pagamento che preferisci

Attiva Conto Corrente Arancio con un bonifico per usarlo subito

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.