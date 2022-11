Conto Corrente Arancio: la soluzione Zero Spese per tutti

Se pensi che non esista più il Conto Corrente vantaggioso e trasparente ti stai sbagliando. Con ING hai la possibilità di gestire i tuoi risparmi con un canone a Zero Spese e la possibilità di ottenere il 2,5% annuo lordo sulle somme vincolate 12 mesi.

Per avere tutto questo devi solo affidarti alla banca digitale leader in Italia che offre le migliori soluzioni di risparmio per tutti. Non preoccuparti di nulla se non di mettere al sicuro i tuoi guadagni frutto del duro lavoro. Scopri i pochi e semplici passi per ottenere questo conto:

apri Conto Corrente Arancio con ING. Hai tempo fino al 31 dicembre 2022, ma prima lo fai e prima inizi a risparmiare; vincola le tue somme entro il 17 gennaio 2023. In questo modo farai crescere i tuoi risparmi con un tasso speciale pari al 2,5% annuo lordo; accredita lo stipendio o la pensione. In alternativa deposita ogni mese almeno 1.000 euro.

Si tratta di un’ottima soluzione anche perché sono tanti altri i benefici inclusi in questo pacchetto. Infatti, puoi anche chiedere la Carta di Credito MasterCard Oro gratuitamente e senza alcun canone per un anno. Al termine, rimarrà a 0 euro per tutti i mesi in cui spenderai almeno 500 euro.

Conto Corrente Arancio: una soluzione vincente per i tuoi risparmi

Metti al sicuro i tuoi risparmi dalla svalutazione grazie a Conto Corrente Arancio. Vincolando le tue somme per 12 mesi avrai il 2,5% annuo lordo di interesse. Ottimo vero? Ma non è tutto. Infatti, tutte le operazioni non ti costeranno nulla:

il Canone del Conto e delle Carte di Pagamento è a 0 euro;

del Conto e delle Carte di Pagamento è a 0 euro; i prelievi di contante in tutta Europa e Italia presso gli sportelli automatici di qualsiasi banca sono gratuiti;

di contante in tutta Europa e Italia presso gli sportelli automatici di qualsiasi banca sono gratuiti; la Carta di Credito MasterCard Oro è gratis per 1 un anno;

è gratis per 1 un anno; i bonifici sono gratis fino a 50.000 euro.

Insomma, il Conto Corrente Arancio è un’ottima soluzione che puoi gestire ovunque tu sia grazie alla pratica app mobile compatibile con tutti i dispositivi. Apri subito il tuo nuovo conto e vincola le somme che desideri per 12 mesi così da ottenere il 2,5% annuo lordo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.