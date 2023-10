Conto Corrente Arancio ti offre bonifici GRATIS per un anno

Apri ora il

[!] Ci sono problemi con l'autore. Controllare il mapping sull'Author Manager

per avere, prelievi gratuiti con la carta di debito in Italia ed europa e bonifici SEPA senza commissioni per i primi 12 mesi.

[!] Ci sono problemi con l'autore. Controllare il mapping sull'Author Manager

Il conto Arancio di ING è abbinato a una carta di debito Master Card ed è molto facile da aprire.

Conto Corrente Arancio: ecco cosa include

Conto Corrente Arancio offre prelievi gratuiti in Italia e in europa con la sua carta di debito MasterCard, abbinata al conto. Consente di effettuare acquisti in tutta sicurezza, anche in modalità contactless. Il PIN è completamente personalizzabile e riceverete notifiche in tempo reale sulle transazioni, attraverso l’app.

I bonifici sono completamente gratuiti per il primo anno, così come il canone, che può rimanere a costo zero anche successivamente se accreditate lo stipendio o la pensione per un importo pari ad almeno 1000€. In alternativa, terminato il periodo promozionale, il canone avrà il costo di 2€ al mese.

Conto Arancio permette anche di vincere fino a 500€ di buoni regalo Amazon se invitate altri amici ad aprire il conto. Una volta richiesta l’apertura, riceverete il vostro codice amico. Invitatene 10 per arrivare a ottenere un massimo di 500€ da spendere in acquisti in rete, presso il noto e-commerce.

Aprendo inoltre il conto deposito in abbinamento entro il 7 ottobre, potete far fruttare i vostri risparmi del 3% annuo lordo per un anno, fino a 100.000€, con la possibilità di mettere o prelevare fondi quando volete. Il conto deposito ha zero costi di apertura, trasferimento o chiusura.

[!] Ci sono problemi con l'autore. Controllare il mapping sull'Author Manager

Richiedere l’attivazione di Conto Corrente Arancio è molto semplice ed è possibile farlo online in pochi minuti. Andate nella pagina dedicata e fate clic sul tasto “Apri il Conto Corrente Arancio”. Compilati tutti i campi richiesti con i documenti necessari, il vostro conto sarà già attivo e pronto all’uso, sia dall’home banking che dall’app, mentre nei giorni successivi vi verrà recapitata la carta di debito direttamente a casa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.