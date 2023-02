Conto corrente Arancio: tutto gratis e tasso al 3% se accrediti lo stipendio

Stai cercando un conto corrente dalla formula tutto gratis? Conto Corrente Arancio di ING è quello che fa per te!

Grazie al Modulo Zero Vincoli otterrai tutti i vantaggi che stai cercando. In che modo? Devi soltanto accreditare il tuo stipendio o la tua pensione sul conto e tutti i costi verranno azzerati.

Quindi niente pagamento del canone e né commissioni sui prelievi e i bonifici. Un’opportunità che non devi assolutamente lasciarti sfuggire, soprattutto in questo particolare periodo in cui i costi delle operazioni bancarie stanno lievitando.

Tutto gratis con ING col Modulo Zero Vincoli

Non devi far altro che andare alla pagina ufficiale della banca, aprire il Conto Corrente Arancio e attivare il Modulo Zero Vincoli.

I vantaggi che otterrai, oltre ad avere tutto gratis, sono diversi, tra cui la possibilità di vincolare sul conto deposito una somma di denaro ottenendo un tasso di rendimento pari al 3% lordo annuo.

Nonostante il canone mensile ammonta a 2 euro, la banca lo azzera nel mese in cui accrediti lo stipendio o la pensione, oppure se produci entrate mensili di 1.000 euro.

Le carte di pagamento con Conto Arancio sono di tre tipologie:

una carta di credito MasterCard Gold , con cui acquistare ovunque nel mondo sei nei negozi fisici che online usando i pagamenti contactless e Google Pay e Apple Pay. Il canone mensile ammonta a 2 euro, ma puoi azzerarlo se spendi fino a 500 euro al mese oppure attivi il piano Pagoflex .

, con cui acquistare ovunque nel mondo sei nei negozi fisici che online usando i pagamenti contactless e Google Pay e Apple Pay. Il canone mensile ammonta a 2 euro, ma puoi azzerarlo se spendi oppure attivi il piano . una carta di debito gratuita con cui prelevare contante sia in Italia che all’estero.

con cui prelevare contante sia in Italia che all’estero. una carta prepagata comoda, versatile e virtuale.

Analizzando, invece, il conto deposito Arancio, fino al 31/03/2023 se depositi una somma per 3 mesi otterrai, come dicevamo, il 3% lordo senza vincoli, che passerà poi allo 0,5% nei mesi successivi.

Cosa aspetti? Apri subito il Conto Corrente Arancio per non pagare più costi nascosti ed eccessivi e con la possibilità di far crescere i tuoi risparmi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.