Conto Corrente Arancio: zero spese e 4% sulle tue somme per 12 mesi

Scopri Conto Corrente Arancio Più: è il conto a zero spese con carta di debito e di credito Mastercard incluse che ti permette di ricevere anche il 4% sulle somme depositate per 12 mesi. Vediamo subito come funziona.

Conto Corrente Arancio Più: zero spese, massima libertà

Conto Corrente Arancio Più è un conto flessibile, conveniente e con vantaggi esclusivi. Accreditando lo stipendio, infatti, potrai accedere ad una serie di servizi gratuiti che semplificheranno la gestione del tuo denaro.

Tra questi citiamo la Carta di Credito Mastercard per pagare in tutto il mondo senza preoccupazioni, la Carta di Debito Mastercard, prelievi in Italia e in Europa e i bonifici SEPA, anche istantanei, tutti inclusi nel canone azzerato grazie all’accredito dello stipendio.

La gestione del conto sarà semplice e intuitiva grazie all’app ING con cui monitorare le spese in tempo reale, effettuare pagamenti di bollettini, F24, MAV, RAV e sfruttare servizi come CBILL e pagoPA senza costi extra. E poi c’è il grande vantaggio di cui non abbiamo ancora parlato: la possibilità di guadagnare fino al 4% annuo lordo per 12 mesi sulle tue somme. Ti basterà:

Aprire Conto Corrente Arancio e attivare Conto Arancio entro il 22 marzo 2025 Effettuare un bonifico di attivazione entro il 31 maggio 2025 Accreditare lo stipendio o investire almeno 40.000 euro entro la stessa data

Così potrai ottenere il 4% di interesse fino a un massimo di 50.000 euro. Insomma: Conto Corrente Arancio Più semplifica la gestione del tuo denaro e ti permette di far fruttare i tuoi risparmi senza rischi. Aprilo subito online.