Conto Corrente Arancio: zero spese e massima flessibilità

Conto Corrente Arancio è un prodotto di ING che ti consente di avere canone o prelievi gratis. Sta a te decidere scegliendo piano base o modulo “Zero vincoli” in fase di apertura. Richiederlo è molto semplice e puoi farlo direttamente online, con una procedura di pochissimi minuti.

Conto Corrente Arancio: cosa offre

ING Conto Corrente Arancio può essere aperto scegliendo tra due piani:

Piano base : ti consente di avere canone gratuito per sempre, con prelievi dalla commissione di 0,95€ presso tutti gli ATM europei.

: ti consente di avere canone gratuito per sempre, con prelievi dalla commissione di 0,95€ presso tutti gli ATM europei. Modulo “Zero vincoli”: prelievi completamente gratuiti in tutta europa, un libretto di assegni l’anno incluso e canone gratis per i primi 12 mesi. Successivamente, la quota passa a 2€ al mese, ma potrai azzerarla se accrediti qualsiasi tipologia di entrata di almeno 1000€.

Scegli la carta di pagamento più adatta alle tue esigenze, tra carta di credito, debito o prepagata. La carta di credito ti consente di attivare Pagoflex per acquistare ciò che vuoi rateizzando la spesa, oltre a dart accesso ai salotti aeroportuali. La carta di debito è invece un metodo di pagamento totalmente tradizionale, mentre la prepagata può essere ricaricata rapidamente dal conto per i tuoi acquisti.

Tutte le carte di Conto Corrente Arancio possono essere utilizzate sia in modalità contactless, che tramite i portafogli digitali di Apple Pay e Google Pay. È anche possibile regolare i massimali periodici di spesa e prelievo, nonché sospenderle e riattivarle in qualsiasi momento.

Per aprirlo servono soltanto pochissimi minuti. Dalla pagina principale basta fare clic su “Apri Conto Corrente Arancio”, quindi seguire la procedura fornendo i dati personali richiesti. Scegli se intestarlo a te o anche a un’altra persona e firma i contratti per attivarlo.

Ma non finisce qui! Richiedi il conto insieme a Conto Aranco, il conto deposito di ING, entro l’11 maggio con un primo bonifico, per avere un tasso di interesse vantaggiosissimo del 5% per 12 mesi!