Conto Corrente Arancio: zero spese, massima convenienza!

Conto Corrente Arancio: canone zero o prelievi senza commissioni. Decidi tu!

Conto Corrente Arancio è un prodotto lanciato da tempo da ING, banca presente in Italia ormai da più di vent’anni, che vanta un grosso bacino d’utenza. È disponibile in due piani:

Piano base : con canone completamente gratuito e prelievi presso gli ATM Italiani ed europei con una commissione di 0,95€.

: con canone completamente gratuito e prelievi presso gli ATM Italiani ed europei con una commissione di 0,95€. Modulo “Zero Vincoli”: canone gratuito per i primi 12 mesi, prelievi senza commissioni in Italia ed europa e un biglietto di assegni gratuito al mese.

Qualunque sia il piano che deciderai di scegliere, Conto Corrente Arancio ti permetterà di effettuare operazioni bancarie base senza alcun costo aggiuntivo. Puoi effettuare bonifici SEPA fino a 50.000€, MAV, RAV, F24 e ricariche telefoniche senza alcuna commissione.

Scegli la carta di pagamento MasterCard che preferisci, tra:

Carta di debito : ti permette di fare acquisti e prelievi in tutta europa, in totale sicurezza, anche in modalità contactless.

: ti permette di fare acquisti e prelievi in tutta europa, in totale sicurezza, anche in modalità contactless. Carta di credito : per dilazionare le tue spese con l’opzione Pagoflex, oltre ad avere accesso alla corsia prioritaria in aeroporto e cashback sugli acquisti.

: per dilazionare le tue spese con l’opzione Pagoflex, oltre ad avere accesso alla corsia prioritaria in aeroporto e cashback sugli acquisti. Carta prepagata: ricaricabile velocemente per gli acquisti, direttamente dal conto corrente.

Come aprirlo

Per diventare titolare, non devi far altro che fare clic su “Apri Conto Corrente Arancio” nella pagina ufficiale. Durante la richiesta, fornisci i tuoi dati anagrafici e di contatto, selezionando il piano desiderato e, in seguito, la carta di pagamento. Una volta accettata la richiesta, firma il contratto con la firma digitale.

