Conto corrente business economico e completo: ecco come scegliere quello giusto

Scegliere un conto corrente business economico e completo significa individuare l’opzione giusta, tra le tante presenti sul mercato, in grado di garantire un servizio senza compromessi ad un prezzo onesto e corretto. Trovare il giusto equilibro tra servizi inclusi, costi e modalità di utilizzo per un conto corrente business non è semplice. Gli elementi da tenere in considerazione sono diversi.

Una delle opzioni migliori attualmente sul mercato è il conto corrente FINOM: la fintech propone una gamma molto articolata di conti con soluzioni per liberi professionisti e per PMI più strutturare con necessità particolari. Il servizio proposto include anche la fatturazione elettronica creando una piattaforma “all in one” per la gestione del business in modo davvero completo. Le proposte di FINOM sono disponibili con un mese di prova gratuita. Per saperne di più c’è il link qui di sotto:

Conto corrente business economico e completo: come funziona FINOM

FINOM presenta una piattaforma all in one per la gestione finanziaria del proprio business, con la possibilità di poter contare su di un conto online e diversi strumenti finanziari aggiuntivi come la gestione delle spese e per la fatturazione. Le proposte della fintech includono:

conto con IBAN italiano

la possibilità di poter contare sul cashback delle spese sostenute con carta fino al 3%

delle spese sostenute con carta due carte virtuali e una carta fisica inclusa

la piattaforma per la fatturazione elettronica

integrazione con PayPal e la possibilità di creare link di pagamento per velocizzare il saldo delle fatture

Per provare il conto business di FINOM, sfruttando il primo mese gratis, e scoprirne tutte le caratteristiche è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.