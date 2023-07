Conto Corrente controcorrente? Scegli IBL, il conto che ti remunera

Perché seguire la massa se andando controcorrente puoi avere molti più vantaggi? Affidati a chi della gestione dei tuoi risparmi se ne intende. Apri il Conto Corrente IBL! Grazie a questa soluzione hai subito due vantaggi importanti. Il primo anno hai il canone gratis. In pratica non dovrai pagare alcun denaro di tenuta del conto. Un ottimo risparmio che puoi mantenere in due modi:

accreditando lo stipendio o la pensione oppure avere delle entrate fisse uguali o superiori a 800 euro;

lo stipendio o la pensione oppure avere delle entrate fisse uguali o superiori a 800 euro; avere una giacenza media maggiore di 5.000 euro o un vincolo attivo.

Il secondo vantaggio, invece, è la possibilità di vincolare delle somme per ottenere un rendimento più elevato. Pensa, con IBL, scegliendo tra diverse scadenze, puoi ottenere un rendimento annuo lordo fino al 4%. Incredibile, ma vero! Approfittane subito! Quale altra banca ti offre un rendimento così interessante? Solo questo è il Conto Corrente che ti remunera.

Conto Corrente IBL: il ControCorrente

Con il Conto Corrente IBL ControCorrente, selezionando il pacchetto SEMPLICE, hai il canone scontato a zero euro e la possibilità di avere un rendimento in base al saldo liquido giornaliero fino al 3,30% lordo. Ad esempio, con una giacenza minima di 8000 euro ottieni un rendimento netto di 195,36 euro. Un ottimo investimento per il futuro.

A conti fatti, azzerando ControCorrente, hai tantissimi vantaggi e una banca al tuo servizio per una gestione perfetta delle tue somme depositate. Inoltre, senza costi aggiuntivi, hai una Carta di Debito gratuita tantissimi servizi utili che puoi gestire comodamente online da smartphone, tablet e web. In più, ogni mese, hai due prelievi e 1 bonifico online inclusi.

