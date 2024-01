Conto Corrente Fineco: 12 mesi a CANONE ZERO

Sei pronto a fare sul serio con una soluzione fatta di servizi innovativi e smart per aiutarti a gestire i tuoi risparmi in totale semplicità e tranquillità. Allora non perdere altro tempo. Affidati a chi di queste cose se ne intende. Apri un Conto Corrente Fineco. Subito per te 12 mesi a Canone Zero e tantissime funzionalità all’avanguardia per la gestione intelligente e dinamica del tuo denaro.

Tantissime persone si sono già affidate a Fineco che, da anni, gestisce in modo sapiente i loro risparmi. Questa banca investe da sempre in tecnologia, ma allo stesso tempo garantisce quel valore insostituibile dato dalle relazioni umane. In altre parole, hai una gestione smart dei tuoi soldi unita alla possibilità di poter contare su una persona competente pronta ad aiutarti e a consigliarti in qualsiasi momento.

Ecco perché, se apri un conto corrente Fineco, ti assicuri ogni giorno un’esperienza di banking unica, straordinaria e soprattutto personalizzata. Scopri tutte le caratteristiche vincenti di questa incredibile soluzione così ricca e semplice che non sembra neanche possibile. Dai un’occhiata a tutto ciò che puoi fare con questa banca.

Conto Corrente Fineco: una scelta consapevole per i tuoi risparmi

Apri Conto Corrente Fineco per gestire in maniera smart e accurata i tuoi risparmi, le tue spese e ogni necessità che comporta il tuo denaro. Lo sapevi che con questa soluzione non ti serve più il portafoglio? Infatti, puoi prelevare a tutti gli ATM UniCredit senza carta, ma solo con il QR Code del tuo smartphone. Inoltre, con Tap&Go effettui pagamenti digitali appoggiando il tuo smartphone o smartwatch ai POS dei negozi. Addirittura con Fineco Pay scambi denaro con i tuoi contatti in tempo reale e senza costi direttamente dall’app.

A questo aggiungi anche la possibilità di inviare e ricevere denaro in tempo reale effettuando pagamenti in pochi secondi, anche da app, grazie ai bonifici istantanei. Infine, se devi affrontare un maxi acquisto, con un semplice tap aumenti per un giorno il massimale della tua Visa Debit fino a 5000 euro. Cosa stai aspettando? Se apri il conto ora hai 12 mesi di canone zero.

Il presente sito e tutti i suoi collaboratori non sono responsabili né devono essere ritenuti responsabili per eventuali perdite o danni commerciali subiti avendo fatto affidamento sulle informazioni contenute su questo sito. I dati contenuti in questo sito non sono necessariamente forniti in tempo reale e non sono necessariamente accurati. Tutti i riferimenti a singoli strumenti finanziari non devono essere intesi come attività di consulenza in materia di investimenti, né come invito all'acquisto dei prodotti o servizi menzionati. Investire comporta il rischio di perdere il proprio capitale. Investi solo se sei consapevole dei rischi che stai correndo. Fineco non si assume alcuna responsabilità per l’accuratezza o la completezza delle informazioni riportate in questo sito. Per ulteriori informazioni su Fineco visita il sito www.finecobank.com