Conto Corrente Fineco: canone zero e investimenti integrati

Grazie al Conto Corrente Fineco puoi gestire al meglio i tuoi risparmi e le tue spese in un’unica soluzione che integra gestione conto a Canone Zero per 12 mesi e una piattaforma per investimenti senza commissioni di cambio, solo spread. Cosa stai aspettando? Dai un’occhiata a questa opportunità, tutto in un’unica app da cinque stelle davvero facile da utilizzare e completa sotto ogni aspetto. Apri subito il tuo conto con Fineco.

Se le tue spese sono fuori controllo affidati a MoneyMap. Questa funzionalità inclusa nell’applicazione monitora costantemente il tuo bilancio familiare. Categorizzando in automatico entrate e uscite, ti aiuta a risparmiare con un budget personalizzato. Scegli tu quanto spendere: verrai avvisato al raggiungimento delle soglie impostate. In questo modo diventa più facile evitare gli sprechi di denaro per una migliore gestione finanziaria.

Inoltre, con il Conto Corrente Fineco hai anche una piattaforma di investimenti senza commissioni di cambio, solo spread, per diversificare la tua liquidità. Questa banca fornisce un consulente personale che ascolta le tue esigenze e costruisce un piano di investimento con te. Tutto questo attraverso la piattaforma numero 1 in Italia che comprende titoli delle principali borse mondiali in tantissimi settori.

Conto Corrente Fineco: tutto a portata di smartphone

Scegli il Conto Corrente Fineco e hai tutto a portata di smartphone grazie alla praticissima app ufficiale. Puoi dire addio al portafoglio. Infatti, con Prelievi Smart puoi prelevare dagli ATM UniCredit senza carta tramite il QR Code nel tuo smartphone. Con Pagamenti Digitali Tap&Go appoggi il tuo smartphone o smartwatch al POS dei negozi per pagare. Grazie a Fineco Pay scambi denaro con i tuoi contatti in tempo reale e senza costi, direttamente dall’app.

Inclusa hai anche la funzione Bonifici Istantanei per inviare e ricevere denaro in tempo reale ed effettuare pagamenti in pochi secondi, anche da app. Infine, Maxi Acquisto ti permette di aumentare per un giorno il tuo massimale Visa Debit fino a 5000 euro. Sì, perché inclusa nel tuo conto corrente hai anche una carta di pagamento Visa Debit che si adatta a te personalizzandola in tempo reale tramite app.

Il presente sito e tutti i suoi collaboratori non sono responsabili né devono essere ritenuti responsabili per eventuali perdite o danni commerciali subiti avendo fatto affidamento sulle informazioni contenute su questo sito. I dati contenuti in questo sito non sono necessariamente forniti in tempo reale e non sono necessariamente accurati. Tutti i riferimenti a singoli strumenti finanziari non devono essere intesi come attività di consulenza in materia di investimenti, né come invito all'acquisto dei prodotti o servizi menzionati. Investire comporta il rischio di perdere il proprio capitale. Investi solo se sei consapevole dei rischi che stai correndo. Fineco non si assume alcuna responsabilità per l’accuratezza o la completezza delle informazioni riportate in questo sito. Per ulteriori informazioni su Fineco visita il sito www.finecobank.com

Il presente sito e tutti i suoi collaboratori non sono responsabili né devono essere ritenuti responsabili per eventuali perdite o danni commerciali subiti avendo fatto affidamento sulle informazioni contenute su questo sito. I dati contenuti in questo sito non sono necessariamente forniti in tempo reale e non sono necessariamente accurati. Tutti i riferimenti a singoli strumenti finanziari non devono essere intesi come attività di consulenza in materia di investimenti, né come invito all'acquisto dei prodotti o servizi menzionati. Investire comporta il rischio di perdere il proprio capitale. Investi solo se sei consapevole dei rischi che stai correndo. Fineco non si assume alcuna responsabilità per l’accuratezza o la completezza delle informazioni riportate in questo sito. Per ulteriori informazioni su Fineco visita il sito www.finecobank.comI CFD sono strumenti complessi e presentano un rischio significativo di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria.[inserire la percentuale aggiornata relativa al singolo fornitore] % di conti di investitori al dettaglio che perdono denaro a causa delle negoziazioni in CFD con questo fornitore. Valuti se comprende il funzionamento dei CFD e se può permettersi di correre l’elevato rischio di perdere il suo denaro.Prima dell'adesione leggere i KIDs disponibili sul sito www.finecobank.com.