Conto corrente online: le caratteristiche da valutare per scegliere il migliore

Per chi è alla ricerca di un nuovo conto corrente online è fondamentale valutare le opzioni a propria disposizione tenendo conto di alcune caratteristiche ben precise. I migliori conti online, infatti, devono garantire tanta convenienza senza compromessi sui servizi a cui è possibile accedere. Si tratta, quindi, di una scelta che deve fare i conti con vari elementi per trovare il giusto equilibro ed attivare così un conto davvero in linea con le proprie esigenze.

Un buon conto corrente online deve garantire un azzeramento dei costi, sia per quanto riguarda il canone di mantenimento che per le varie operazioni bancarie come, ad esempio, i bonifici. È necessario, inoltre, che il conto metta a disposizione tutti gli strumenti di pagamento adatti. C’è bisogno di una carta di debito per pagamenti e prelievi all’ATM senza commissioni, almeno in area Euro.

Da non sottovalutare anche i servizi accessori come, ad esempio, il supporto ai wallet digitali come Google Pay, Samsung Pay e Apple Pay o anche la possibilità di richiedere la Carta di Credito, con condizioni economiche vantaggiose, e di poter accedere ad ulteriori prodotti (assicurativi, di credito o di investimento) con la possibilità di ottenere il supporto diretto della banca.

L’analisi di questi elementi ci mette in evidenza quella che è una delle principali opzioni per chi è alla ricerca di un nuovo conto corrente online: si tratta di SelfyConto di Banca Mediolanum, una soluzione tanto conveniente quanto economica che può garantire notevoli vantaggi. Per scoprire le caratteristiche di SelfyConto, attivabile in promozione con canone zero, è possibile fare riferimento al link qui di sotto oppure dare un’occhiata al paragrafo seguente:

SelfyConto: la scelta giusta per un nuovo conto corrente online

SelfyConto di Banca Mediolanum presenta un canone azzerato per il primo anno. Da notare, però, che i clienti Under 30 hanno la possibilità di beneficiare di un canone azzerato a tempo indeterminato. In ogni caso, i clienti che scelgono SelfyConto possono azzerare il canone attivando un prodotto aggiuntivo proposto dalla banca oppure con un patrimonio gestito di almeno 15 mila euro.

Al conto corrente è abbinata una carta di debito che consente commissioni e prelievi in euro senza commissioni. La carta supporta Google Pay, Samsung Pay e Apple Pay. È anche possibile richiedere la Mediolanum Credit Card dal costo di appena 1 euro al mese e con plafond a partire da 1500 euro. Da notare, inoltre, che per chi sceglie SelfyConto c’è la possibilità di accedere a tutti i principali servizi bancari direttamente online e senza costi. Anche i bonifici non prevedono commissioni.

Per richiedere SelfyConto di Banca Mediolanum è possibile fare riferimento direttamente al sito della banca. La procedura di attivazione è rapida, gratuita e viene completata interamente online:

