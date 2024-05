Conto corrente online per giovani a zero spese con Credem Link

Se hai deciso di cambiare il tuo conto corrente con un nuovo gratuito, ti segnaliamo Credem Link, il conto online a canone zero per giovani di Credem Banca (Credito Emiliano). La proposta comprende una carta di debito, un’app mobile, i servizi di Internet Banking e un team di consulenti sempre a disposizione da remoto o in filiale. Si può aprire online direttamente sul sito ufficiale.

Online è possibile attivare anche Conto Deposito Più, il conto deposito associato a Credem Link che offre un tasso del 4% lordo annuo per sei mesi. L’importo minimo richiesto per il deposito è pari a 5.000 euro.

I vantaggi del conto corrente online per giovani Credem Link

Il vantaggio principale di Credem Link è disporre di un conto online completo a canone zero. Per completo si intende la possibilità di avere un servizio di Internet Banking a costo zero, una carta di debito Credemcard appartenente al circuito nazionale Pagobancomat a canone zero, più un’app – Credem Mobile – per gestire le proprie finanze in qualsiasi momento.

In alternativa alla carta di debito gratuita, è possibile richiedere la carta Credemcard Internazionale Mastercard, grazie alla quale è possibile prelevare e fare acquisti sia in Italia che all’estero anche con il proprio smartphone. Dopo il primo anno gratuito, occorre pagare un canone mensile pari a 1,50 euro.

Per aprire il conto online per giovani Credem Link sono sufficienti un documento d’identità (o SPID), una connessione Internet stabile e una stanza illuminata per completare con successo il riconoscimento tramite video selfie. Puoi richiedere l’apertura di Credem Link direttamente su questa pagina del sito ufficiale.