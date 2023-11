Conto corrente online senza canone e senza spese? Scegli SelfyConto

Con SelfyConto di Banca Mediolanum puoi pagare, investire e gestire denaro in modo pratico e veloce. Ma i vantaggi non sono solamente questi dato che non devi pagare canone e sostenere inutili spese. L’App Mediolanum, che si contraddistingue per semplicità d’uso e intuitività, ti permette di gestire nel migliore dei modi il tuo denaro, effettuando diverse operazioni come consultare in una vista unica saldi e movimenti dei tuoi conti correnti e carte prepagate con IBAN accessibili online, anche di altre banche abilitate.

Per gli under 30 SelfyConto riserva ulteriori vantaggi: nessun canone di tenuta conto corrente o canone della carta di debito. In questo caso, dunque, il canone di tenuta conto resta zero fino ai 30 anni.

Non a caso, l’obiettivo di Banca Mediolanum è quello di offrire agli utenti non un semplice conto per gestire le finanze ma una serie di servizi che consentono di risparmiare tempo. SelfyConto offre infatti servizi ottimizzati rispetto ai conti a cui siamo abituati.

Con SelfyConto puoi scegliere tra carta di debito, carta di credito e carta prepagata per avere tutto quello che puoi desiderare dalle carte del tuo conto online, direttamente tra le tue mani:

Carta di Debito Mediolanum Card

Carta di credito Mediolanum Credit Card

Carta Prepagata Mediolanum Prepaid Card

Non a caso, il mondo Selfy è stato pensato e progettato intorno a te ecco perche hai a disposizione tanti servizi a portata di App. Ad esempio. con Selfy PayTime puoi rateizzare uno o più movimenti di addebito in conto corrente scegliendo il prestito col piano più adatto alle tue esigenze. Mentre con SelfyCredit Instant, dall’App Mediolanum puoi richiedere il tuo prestito personale in tempo reale. Affidati a Banca Mediolanum con SelfyConto!

