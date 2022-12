Conto Corrente a ZERO spese? Realizza il tuo sogno con ING

Da tempo sei alla ricerca di un Conto Corrente che sia realmente a zero spese? Forse non lo hai ancora trovato e dopo molti tentativi ti senti esausto, tanto da aver perso quasi ogni speranza. È comprensibile, tanti si trovano nella tua stessa situazione. Di contro, molti altri hanno invece scoperto ING.

Questa banca digitale, tra le prime in Europa, ha una proposta molto interessante da farti. Non ti preoccupare, non ci sono escamotage o sorprese dell’ultimo minuto. Dovrai solo valutare la bontà della sua offerta consapevole che i tuoi risparmi saranno al sicuro se affidati a questo istituto di credito.

Apri un Conto Corrente Arancio e inizia fin da subito a scoprire tutti i vantaggi per te riservati. Sarai affiancato dai migliori in questo campo, ottenendo gli strumenti più avanzati per gestire i tuoi fondi, senza preoccupazioni e con un’app di ultima generazione intuitiva e semplicissima da usare.

Conto Corrente Arancio: tutto gratis e il 2,5% annuo sulle tue somme

Partiamo subito col precisare che con Conto Corrente Arancio è tutto gratis. Niente sorprese e niente vincoli. Accreditando lo stipendio, la pensione o almeno 1000 euro al mese la spesa di tenuta è pari a zero. Niente male vero? Non solo, ma tante altre cose sono gratuite. Dai un’occhiata a questo elenco:

canone gratis senza costi aggiuntivi;

senza costi aggiuntivi; prelievi di contante in Italia e in Europa senza commissioni ;

di contante in Italia e in Europa ; bonifici SEPA fino a 50.000 euro online e al telefono completamente gratis ;

SEPA fino a 50.000 euro online e al telefono completamente ; 1 modulo assegni all’anno gratuito.

In più, se lo desideri, puoi anche richiedere la Carta di Credito MasterCard Gold a costo zero. Per il primo anno anche il canone sarà completamente gratuito. Poi rimarrà gratis solo per i mesi in cui spenderai 500 euro, altrimenti ti costerà solo 2 euro al mese.

Infine, con ING hai anche la possibilità di far fruttare i tuoi risparmi. Aprendo un Conto Corrente Arancio e vincolando le tue somme per 12 mesi puoi ottenere il 2,50% annuo lordo. Un’opportunità davvero interessante per combattere l’inflazione e non tenere fermo il tuo denaro a svalutarsi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.