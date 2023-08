Conto Credem Link: gestione finanziaria a portata di click

Credem Link è un conto online a che offre una varietà di soluzioni per semplificare la tua vita bancaria.

Con canone zero, un servizio avanzato di internet banking, carte di pagamento per ogni esigenza e un team di consulenti pronti ad assistere i clienti, Credem Link mette a disposizione tutto il necessario per gestire le proprie finanze in modo smart.

Il conto include una Carta di Debito Internazionale a canone zero per il primo anno. La carta consente di effettuare pagamenti anche tramite smartphone o smartwatch sia in Italia che all’estero, grazie ad opzioni come Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay. Dopo il primo anno, il canone mensile è di soli 1,5€.

Per chi preferisce una soluzione locale e gratuita, è possibile richiedere una carta di debito su circuito nazionale a canone zero. Questa carta versatile consente di effettuare pagamenti nei negozi o prelevare contante dagli sportelli ATM, offrendo flessibilità e convenienza.

Con Credem Link il controllo delle finanze è a portata di click. Il servizio di Internet Banking è disponibile per tutti i clienti sia da computer che attraverso l’App Credem. Questo permette di gestire e monitorare i propri conti, le transazioni e altro ancora con la massima facilità e sicurezza ovunque ci si trovi e in qualsiasi momento.

Credem Link non si ferma solo ai servizi di base. Con il Conto Deposito Più, è possibile far crescere i propri risparmi con un tasso del 4% lordo annuo a scadenza per nove mesi. Questa opportunità offre un rendimento senza complicazioni, inoltre la versatilità di Credem Link si estende anche alla semplicità di attivazione. Dopo aver aperto il conto Credem Link, è possibile attivare il Conto Deposito Più con pochi click direttamente da Internet Banking o dall’App Credem, senza alcun costo di apertura.

