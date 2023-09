Conto Credem Link: in regalo un Buono Amazon.it da 100€

Crédem Link è il conto corrente online a canone zero proposto da Banca Crédem. In più, con la promozione attuale Credem Link offre anche un Buono Regalo Amazon.it del valore di 100€ a tutti coloro che apriranno un conto entro il 15 ottobre 2023.

Con un processo di apertura del conto semplice e una consulenza su misura, questo conto è un’opzione da considerare per chi cerca una soluzione finanziaria efficiente e conveniente. Credem link si gestisce completamente tramite canali digitali e include tra i suoi servizi:

Carta di debito internazionale: All’apertura del conto, è possibile richiedere una carta di debito internazionale gratuita per il primo anno, che consente di effettuare pagamenti sia in Italia che all’estero. Dopo il primo anno, il canone sarà di 1,5€ al mese. In alternativa è possibile scegliere una carta di debito su circuito nazionale a canone zero.

Internet Banking: Il conto offre l’accesso all’Internet Banking senza costi aggiuntivi. Questo permette di gestire e monitorare le finanze comodamente da casa, sia tramite PC che tramite l’app Credem per smartphone.

Firma elettronica gratuita: Credem Link include anche il servizio di Firma Elettronica gratuito, rendendo più agevole la gestione dei documenti digitali.

Consulenza su misura: Credem Link offre anche consulenza personale gratuita grazie ai suoi professionisti Wellbanker. In fase di apertura conto è possibile scegliere se ricevere assistenza da remoto o presso una delle filiali presenti sul territorio.

Infine, per chi cerca una soluzione di investimento per i propri risparmi, Credem Link offre anche l’opportunità di aprire un Conto Deposito Più, con un tasso di interesse del 4% lordo annuo a scadenza per 9 mesi su nuove liquidità di conto corrente (minimo 5.000€). Dopo aver attivato Crédem Link, è possibile attivare Conto Deposito Più comodamente dall’Internet Banking o dall’app Credem, senza costi di apertura.

Per conoscere l’offerta completa di Crédem Clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.