Conto Credem Link: la soluzione smart a canone zero

La gestione delle proprie finanze richiede soluzioni innovative e flessibili. Credem Link emerge come una risposta smart a questa esigenza, offrendo un conto online senza canone mensile e un team di consulenti a disposizione.

Con zero canone, una gamma di carte di pagamento e l’accesso all’Internet Banking, Credem Link rappresenta una soluzione perfetta per gestire le finanze in modo efficiente ed economico.

L’assenza di canone permette di accedere a una gamma completa di servizi bancari online senza dover affrontare costi fissi. Il conto include anche una Carta di Debito Internazionale a canone zero per il primo anno, che permette di effettuare pagamenti sia in Italia che all’estero attraverso smartphone e altri dispositivi, grazie ad opzioni come Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay. Dopo il primo anno, il canone per l’utilizzo di questa carta è di soli 1,5€ al mese.

Per chi preferisce concentrarsi sul territorio nazionale, è Credem Link offre una Carta di Debito su circuito nazionale completamente gratuita. Questa carta di debito consente di effettuare pagamenti nei negozi e di prelevare contante dagli sportelli ATM, offrendo un’alternativa pratica a costo zero.

Credem Link offre anche un sistema completo di gestione finanziaria. Grazie al servizio di Internet Banking, è possibile monitorare e controllare le proprie finanze comodamente dal proprio computer o dall’app Credem su dispositivo mobile. Questo strumento intuitivo permette di verificare i saldi, effettuare pagamenti e tenere traccia delle transazioni con pochi click.

Infine, una delle particolarità di Credem Link è la possibilità di avere a disposizione un team di consulenti finanziari esperti pronti ad offrire un supporto personalizzato. Che si tratti di pianificare un investimento o di cercare il modo migliore per risparmiare, i consulenti di Credem Link sono sempre disponibili per offrire un’assistenza completa ed efficiente.

Per conoscere l’offerta completa di Credem Link clicca qui.

