Conto Deposito con interessi al 4%: la proposta migliore è di Banca Mediolanum

Il Conto Deposito è una particolare forma di investimento sicura che garantisce interessi elevati senza rischi e senza alcuna spesa. Grazie a SelfyConto di Banca Mediolanum, uno dei migliori conti online sul mercato, è possibile accedere ad un Conto Deposito particolarmente vantaggioso e ottenendo il 4% annuo lordo sulle somme vincolate a 6 mesi.

Si tratta, attualmente, della miglior offerta per un nuovo Conto Deposito. La proposta di SelfyConto non ha vincoli e garantisce l’accesso ad un conto corrente completo e vantaggioso permettendo, inoltre, di beneficiare del tasso di interesse agevolato semplicemente impostando l’accredito dello stipendio sul conto corrente.

La promozione è attivabile direttamente online, tramite il sito di Banca Mediolanum, da tutti i nuovi clienti che scelgono SelfyConto entro fine febbraio.

I vantaggi del Conto Deposito di Banca Mediolanum

La promozione con il 4% di tasso di interesse lordo sul deposito vincolato di Banca Mediolanum è, attualmente, l’opzione migliore per sfruttare un Conto Deposito, grazie ad un rendimento elevato e ad un vincolo di breve durata.

Chi ha liquidità in eccesso potrà registrare un guadagno reale da quest’investimento, senza rischi (i depositi sono sempre tutelati fino a 100 mila euro per ogni risparmiatore) e senza costi. Con una soluzione di questo tipo è possibile contrastare in modo netto l’inflazione.

Ipotizziamo di depositare 30.000 euro per 6 mesi sfruttando la promozione di Banca Mediolanum. Con un deposito di questo tipo, alla fine del periodo di deposito, quindi 6 mesi dopo l’avvio dell’investimento, si riceveranno interessi netti per 414 euro (il guadagno lordo è di 600 euro invece).

La proposta di Banca Mediolanum consente di aprire un deposito vincolato a 6 mesi investendo fino a 500 mila euro e, quindi, ottenendo un guadagno netto fino a 6.904 euro. Senza rischi e costi di alcun tipo. Alla fine dei 6 mesi di deposito vincolato, l’importo depositato, incrementato degli interessi netti maturati, sarà riaccreditato sul saldo di SelfyConto, il nuovo conto corrente di Banca Mediolanum.

Cosa prevede Selfy Conto di Banca Mediolanum

Il conto corrente di Banca Mediolanum è un conto online con tanti vantaggi. I clienti che scelgono SelfyConto potranno contare su:

IBAN italiano

canone azzerato per 12 mes i, sempre azzerato per gli Under 30 e azzerabile per gli Over 30 (il canone mensile di listino è di 3,75 euro al mese)

i, sempre azzerato per gli Under 30 e azzerabile per gli Over 30 (il canone mensile di listino è di 3,75 euro al mese) carta di debito gratuita da utilizzare per prelievi e pagamenti senza commissioni

da utilizzare per prelievi e pagamenti senza commissioni tutte le principali operazioni bancarie, come bonifici e F24, eseguibili senza commissioni

possibilità di richiedere una carta di credito con plafond di 1.500 euro a 1 euro al mese

Per richiedere SelfyConto di Banca Mediolanum è possibile seguire la procedura online linkata qui di seguito. Bastano pochi click per completare l’apertura del conto e iniziare a sfruttarne i vantaggi.

