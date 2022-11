Conto deposito di Banca Aidexa, il miglior di questo mese

Quando si parla di conto deposito, le banche fanno a gara con i tassi di interesse. Di solito mettono in palio percentuali superiori al 3%, con punte fino al 3,75%.

La summa delle offerte non ha fatto altro che far tornare in auge questa forma di investimento, con cui le banche “custodiscono” il denaro dei risparmiatori, lo vincolano fino a un massimo di 5 anni e poi lo restituiscono con la rendita maturata grazie al tasso di rendimento.

Esistono anche depositi dove non è obbligatorio vincolare il denaro, ma qui i tassi di rendimento offerti sono molto più bassi.

Chi desidera vincolare il proprio denaro al tasso di rendimento migliore, deve soltanto puntare su un istituto bancario specifico: Banca Aidexa.

Conto deposito di Banca Aidexa, perché è il migliore del mese di novembre

Banca Aidexa è una fintech che si rivolge alle piccole e medie imprese offrendo loro dei finanziamenti, ma offre anche un conto deposito chiamato X Risparmio.

Questo conto è dedicato ai privati cittadini che intendono far crescere i propri risparmi. Ecco di seguito quali sono i tassi di rendimento offerti:

tasso annuo lordo dello 0,75% (effettivo 0,56%) per le somme vincolate fino a 3 mesi;

tasso annuo lordo del 1% (effettivo 0,74%) per le somme vincolate fino a 6 mesi;

tasso annuo lordo del 2,5% (effettivo 1,85%) per le somme vincolate fino a 12 mesi;

tasso annuo lordo del 2,5% (effettivo 1,85%) per le somme vincolate fino a 18 mesi;

tasso annuo lordo del 3% (effettivo 2,22%) per le somme vincolate fino a 24 mesi;

tasso annuo lordo del 3% (effettivo 2,22%) per le somme vincolate fino a 36 mesi.

Può essere attivato accedendo qui con un deposito minimo di 1.000 euro e massimo di 100.000 euro. Il canone è gratuito e l’imposta di bollo è a carico di Banca Aidexa fino a fine 2022.

È possibile richiedere l’estinzione anticipata, ma gli interessi maturati verranno persi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.