Conto Deposito di Tinaba batte l'inflazione con il tasso indicizzato al FOI

Tinaba rinnova la sua gamma di servizi per nuovi e già clienti con una nuova proposta relativa al Conto Deposito. Per i clienti Tinaba c’è ora la possibilità di sfruttare un investimento sicuro e con un rendimento garantito ed elevato in modo da incrementare il valore della propria liquidità.

L’offerta per il Conto Deposito di Tinaba è particolarmente articolata: è possibile ottenere un tasso di interesse fino al 4% a fronte di un investimento svincolabile di 24 mesi. In più, l’istituto rivoluziona il mercato con il lancio di un prodotto esclusivo.

Si tratta del Conto Deposito a tasso fisso più tasso indicizzato all’inflazione (in particolare all’indice FOI). Quest’investimento garantisce un tasso fisso fino al 2% a cui si somma il tasso dell’indice FOI diventando così la soluzione giusta per contrastare l’inflazione ancora oggi in crescita.

Il Conto Deposito è accessibile a tutti i clienti maggiorenni che hanno attivato o attiveranno il Conto Tinaba.

Conto Deposito: Tinaba rivoluziona il mercato con un’offerta completa e conveniente

La proposta di Tinaba per il Conto Deposito si articola in due diverse opzioni, accessibili a nuovi e già clienti. La prima è il Conto Deposito a tasso fisso che include:

un rendimento da 1,5% a 3%

un investimento che va da un minimo di 6 mesi ad un massimo di 24 mesi , garantendo sempre la possibilità di svincolo

, garantendo sempre la per tutti i clienti Tinaba Premium, inoltre, il rendimento è incrementato dell’1% arrivando, quindi, fino ad un massimo del 4%

La seconda opzione è il Conto Deposito a tasso indicizzato all’inflazione:

il rendimento garantito è pari all’ 1% + il tasso dell’indice FOI

la durata dell’investimento è di 12 mesi e c’è sempre la possibilità di svincolo

e c’è sempre la per tutti i clienti Tinaba Premium è previsto un rendimento incrementato dell’1%: il Conto Deposito avrà un tasso fisso del 2% + FOI

Le offerte per il Conto Deposito sono accessibili con il Conto Tinaba Start, completamente gratuita, oltre che con il Conto Tinaba Premium, da 3,99 euro al mese, che garantisce 1 punto percentuale extra per il rendimento oltre a tutta una serie di vantaggi extra.

Il Conto Deposito di Tinaba, in tutte le sue forme, presenta un’imposta di bollo azzerata, eliminando qualsiasi costo extra per il cliente. L’investimento è gestibile direttamente dall’app Tinaba e prevede un importo minimo di 1.000 euro oltre che una liquidazione a scadenza.

Per accedere all’offerta è sufficiente aprire il Conto Tinaba con IBAN italiano e carta Mastercard inclusa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.