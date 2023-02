Conto deposito Illimity con tasso promozionale al 3%, ecco per quanti mesi

In questo mese di febbraio, i risparmiatori italiani che vogliono mettere da parte una somma di denaro, devono assolutamente optare per il conto deposito Illimity. Per quale motivo?

Innanzitutto si tratta di una banca sicura che tutela il denaro fino a 100.000 euro, poiché aderisce al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

Poi perché offre un tasso di rendimento veramente conveniente: il 3% lordo annuo.

Per quanti anni? È proprio questa la bellezza di questo conto: soltanto per 12 mesi. Si tratta di una soluzione promozionale valida sia per chi è già cliente della banca online e sia per coloro che apriranno il conto corrente in questa pagina.

Chi non è ancora convinto deve sapere che, fino a pochi giorni fa, la banca offriva sui depositi fino a 12 mesi soltanto l’1,15% di rendimento lordo.

Ma c’è di più: se il 3% è per i depositi vincolati, per quelli svincolabili il tasso di interesse è pari al 2,75% lordo. Eccezionale, vero?

Come funziona il conto deposito Illimity

Il conto deposito Illimity è speculare al conto online smart della banca. Quindi, per ottenere il 3% di rendimento lordo sui depositi fino a 12 mesi, è necessario aprire il conto corrente Illimity cliccando QUI.

Si tratta di un conto corrente a canone zero, con carta di debito internazionale inclusa e con la possibilità di effettuare ricariche telefoniche, pagare bollettini postali, MAV/RAV e F24 direttamente dall’app.

Una volta aperto il conto, il nuovo cliente può procedere a creare dei vincoli attivando i vari depositi in pochissimo tempo.

I conti deposito sono personalizzabili. Ciò vuol dire che è possibile scegliere l’importo, la durata, la linea vincolata, svincolabile o libera e procedere con l’attivazione.

Gli interessi che matureranno sul conto verranno accreditati sul conto corrente alla fine del periodo di vincolo.

Quindi, senza perdere ulteriore tempo, basta cliccare su questo link e procedere come descritto sopra, se non altro perché la promo non dura per sempre.

