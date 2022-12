Conto deposito Illimity, rendimenti più alti fino al 4%

Forma di investimento conveniente e sicura, il conto deposito è una soluzione che molti risparmiatori e investitori prendono spesso in considerazione per far fruttare una parte dei propri risparmi e senza il rischio di solito connesso all’investimento in borsa.

È grazie proprio a questa sicurezza che questo conto di risparmio è diventato uno dei modi più diffusi per diversificare il portafoglio.

Vincolando il denaro per un determinato arco temporale, i risparmiatori alla scadenza beneficeranno di una rendita maturata tramite il tasso di interesse o rendimento applicato sul deposito.

È proprio al tasso di interesse che è fondamentale guardare prima di sceglierne uno. Qual è la banca che attualmente applica il tasso di rendimento più alto? Illimity Bank.

Conto deposito Illimity, ecco perché conviene

Per aprire un conto deposito non bisogna necessariamente recarsi in una filiale bancaria. Online ci sono diverse soluzioni digitali, come appunto Illimity Bank.

Aprirne uno QUI con questo istituto bancario non è soltanto comodo e rapido, ma soprattutto all’insegna dell’alto tasso di rendimento che offre: il 4% lordo su una somma vincolata fino a 60 mesi.

Con o senza vincolo? L’opzione con vincolo è sempre la migliore in quanto il rendimento è più elevato grazie alla crescita esponenziale del tasso di interesse di pari passo con quella del periodo di vincolo.

La soluzione senza vincolo è sì conveniente perché il denaro depositato è sempre disponibile, ma di contro i tassi di interessi sono più bassi rispetto alla soluzione con vincolo.

Dicevamo, per vincolare una somma di denaro con illimity, bisogna entrare in questa pagina e cliccare su Apri conto.

Durante la procedura, bisogna scegliere l’ammontare della somma da vincolare, se con vincolo o senza vincolo e il periodo.

Il tasso lordo del 4%, come detto in precedenza, viene applicato su un vincolo che arriva fino a 60 mesi.

Tutti i depositi sono protetti in quanto Illimity ha aderito al Fondo Interbancario a Tutela dei Depositi.

Per quanto riguarda l’accredito degli interessi, avviene annualmente sulle somme vincolate dai 24 ai 60 mesi.

