Conto deposito migliore: cinque regole per sceglierlo

Conto deposito migliore: quando può essere definito tale? Premesso che un conto deposito permette di investire denaro ottenendo in cambio rendimenti molto elevati, ci sono cinque regole da seguire per scegliere effettivamente il migliore.

Vediamo quali sono queste regole e perché, a conti fatti, conviene scegliere quello proposto da Banca Aidexa.

Costi di apertura assenti

Il conto deposito migliore è a costo zero. Per aprire X Risparmio di Banca Aidexa in questa pagina, basta soltanto il Codice Fiscale, un documento di riconoscimento, dispositivo munito di fotocamera e un IBAN da usare per inviare le somme da vincolare.

Il conto deposito migliore deve essere libero o vincolato?

Di solito un conto deposito prevede due formule: libero o vincolato. La formula con vincolo è sicuramente la migliore in quanto offre tassi di rendimento più elevati.

Il tasso di rendimento di X Risparmio arriva fino al 3% lordo annuo, che al netto equivale al 2,22%. Ovviamente, per ottenere questo tasso, è necessario vincolare le somme fino a 36 mesi.

Online o in filiale?

X Risparmio può essere richiesto esclusivamente online. Ciò non vuol dire che le specifiche siano diverse dai conti di risparmio richiesti in filiale. Anzi: spesso sono previsti sconti e promozioni.

Valutare i rendimenti

X Risparmio, come detto in precedenza, offre un tasso di rendimento annuo pari al 3% lordo per le somme che verranno vincolate fino a 36 mesi. E per periodi più brevi? Ecco quali sono:

3 mesi: tasso annuo lordo 0,75%, effettivo 0,56%.

6 mesi: tasso annuo lordo 1%, effettivo 0,74%.

12 mesi: tasso annuo lordo 2,5%, effettivo 1,85%.

18 mesi: tasso annuo lordo 2,5%, effettivo 1,85%.

Confrontare il conto deposito migliore con gli altri

Vale la pena ugualmente mettere a confronto il conto deposito considerato migliore con quelli offerti da altri istituti di credito.

Questo lavoro serve per verificare effettivamente se X Risparmio abbia modalità di capitalizzazione degli interessi migliori rispetto ai conti deposito di altre banche, ma anche se le spese sono minori.

Per quanto riguarda la solidità, Banca Aidexa lo è senza dubbio. Per aprire X Risparmio, basta accedere qui e cliccare nel menu in alto “Depositi”.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.