Conto deposito personalizzabile: perché è così interessante?

Sempre più persone scelgono di investire in conti deposito. Vista l’inflazione e la crisi economica infatti, questa scelta appare piuttosto azzeccata.

Nonostante ciò, non va dimenticato che anche questi preziosi asset finanziari possono presentare dei lati negativi. I vincoli infatti, sono spesso molto limitanti e ciò rende questa soluzione non sempre adatta a tutti.

In tal senso, scegliere un conto deposito personalizzabile può essere una mossa ancora più saggia. Nel caso di illimity, per esempio, è possibile scegliere se il conto in questione è vincolato o meno, ma anche la durata dello stesso.

Nello specifico, si parla di un minimo di 6 mesi fino a un massimo di 60. Ciò permette non solo di adattare il conto al proprio status finanziario, ma anche di creare una strategia diversificata, capace di offrire un alto livello di solidità.

Conto deposito personalizzabile? Non è l’unico vantaggio di illimity

Se è vero che i conti personalizzabili di illimity vengono considerati uno dei principali vantaggi legati a tale piattaforma, tale servizio va valutato nel suo complesso.

Non va dimenticato, per esempio, il più tradizionale conto online. Questo permette, attraverso l’apposita app, di effettuare operazioni come:

ricariche telefoniche ;

; pagamento dei bollettini postali ;

; pagamenti MAV/RAV e F24.

Il tutto con pochi e semplici tocchi sul display. L’app poi, è dotata dei più moderni sistemi di sicurezza: ciò rende illimity l’ambiente ideale per gestire al meglio i propri risparmi.

La carta di debito internazionale inclusa, la possibilità di accantonare piccole cifre di denaro per raggiungere obiettivi finanziari e il pieno accesso ai suddetti conti deposito, sono fattori che hanno sancito il grande successo di illimity.

E per quanto concerne i costi? Il canone mensile risulta di appena 1 euro per i clienti Smart mentre, per gli utenti che fanno l’upgrade alla versione Plus, il conto risulta gratuito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.