Conto Deposito Tinaba: tassi di interesse fino al 4% annuo

Tinaba è una piattaforma finanziaria che offre un conto corrente completamente digitale, pensato per semplificare la gestione del denaro e agevolare i pagamenti di ogni giorno. L’applicazione, disponibile sia per Android che iOS, consente di accedere a una vasta gamma di servizi finanziari senza dover recarsi fisicamente in banca.

Il conto di Tinaba include IBAN italiano e una carta di pagamento virtuale gratuita disponibile da subito in app, e offre due soluzioni di Conto Deposito, con imposta da bollo gratuita e con tassi di interesse fino al 4 % per chi apre il conto entro il 31/05/2023.

I Conti Deposito di Tinaba sono disponibili con tasso fisso o tasso variabile legato all’inflazione (indice FOI) ed è possibile scegliere tra conti deposito vincolati o svincolabili. In entrambi i casi la somma minima da depositare è di 1.000€.

La procedura per attivare il Conto Deposito è completamente online, direttamente dall’app è possibile scegliere l’offerta che si preferisce e accedere a un simulatore gratuito che permette di impostare durata e importo del Conto Deposito, così da vedere in anteprima delle ipotesi di rendimento e fare la propria scelta nel modo più consapevole e autonomo possibile.

Per aprire il conto con Tinaba basterà scaricare l’app e inserire i propri dati, verranno richiesti documento d’identità e codice fiscale.

I rendimenti del Conto Deposito sono tutelati da Banca Profilo che aderisce al “Fondo Interbancario Tutela Depositi”, che garantisce una copertura per ciascun depositante fino a 100.000 euro. La tutela vale per tutte le somme depositate in tutte le soluzioni offerte da Tinaba.

Per chi vuole restare aggiornato sul mondo del risparmio e degli investimenti, tramite il suo blog Tinaba propone anche una serie di notizie e video dedicati.

