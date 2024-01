Conto deposito X Risparmio: risparmia al sicuro con il 4,75%

AideXa, una banca Italiana giovane e innovativa, offre un prodotto finanziario che sta rivoluzionando il modo in cui risparmi e investimenti vengono gestiti, vale a dire Conto Deposito X Risparmio. Un conto che ti permette di fruttare le giacenze con un tasso fino al 4,75% annuo lordo, tutelando i soldi grazie all’adesione al Fondo Interbancario Tutela Depositi. Si apre online in pochissimi minuti e non è necessario aprire un nuovo conto corrente per utilizzarlo.

Conto deposito X Risparmio: il risparmio vantaggioso che cercavi

Il Conto Deposito X Risparmio di AideXa offre un tasso annuo fino al 4,75%, un rendimento tra i più alti offerti sul mercato, rendendo il conto deposito un’opzione attraente per chi cerca un investimento sicuro e redditizio. I tuoi risparmi sono infatti completamente tutelati dal Fondo Interbancario Tutela Depositi, a cui la banca aderisce. Ciò mette al sicuro le tue somme, indipendentemente dall’andazzo della finanza.

Hai la possibilità di scegliere la durata del deposito che più si adatta alle tue esigenze, da un minimo di 3 a un massimo di 36 mesi. Alla fine del periodo di vincolo, ti verranno accreditati sia il capitale che gli interessi maturati direttamente sul conto corrente che hai scelto di associare. Puoi anche recuperare la somma depositata in anticipo, comunicandolo a partire da 32 giorni prima di scadenza del vincolo.

Aprire X Risparmio è un processo semplice e veloce. Puoi farlo online, senza l’obbligo di aprire un conto corrente con AideXa. Inoltre, trattandosi di un deposito, il conto non ha costi di apertura, gestione e chiusura.

Con AideXa aiuti anche il paese a crescere tramite i tuoi risparmi! La banca finanzia i progetti di piccole e medie imprese Italiane mentre tu guadagni, contribuendo in questo modo alla crescita del Paese.

Per richiederlo non ti resta che andare nella pagina ufficiale e fare clic su “Apri X Risparmio”.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.