Conto Deposito X Risparmio: tasso massimo al 4,75%

Conto Deposito X Risparmio è un prodotto lanciato da Banca Aidexa che offre un tasso di interesse annuo lordo del 4,75% sulle somme vincolate 12 mesi. I risparmi godono inoltre di tutela dal Fondo Interbancario Tutela Depositi a cui la banca aderisce, garantendo così il massimo della sicurezza.

Banca Aidexa è una realtà giovane, fondata in Italia nel 2017 con il desiderio di sviluppare una realtà finanziaria pensata per le aziende. A partire dal 2020 l’azienda espande ulteriormente i suoi prodotti anche ai privati, con conti correnti e conti depositi, offrendo proposte vantaggiose come questa di cui vi parliamo.

Ottieni il 4,75% annuo lordo con Conto Deposito X Risparmio

Conto Deposito X Risparmio si apre facilmente online, senza l’obbligo di aprire un conto corrente con la banca. Permette di fruttare i risparmi con un rendimento annuo lordo del 4,75% annuo (effettivo 3,52%), per i depositi vincolati a 12 mesi. Potete farvi un’idea delle cifre di rendimento facendo una simulazione con il pratico strumento presente nella pagina dedicata. Inserite la somma che avete intenzione di depositare, per ottenere un’anteprima delle cifre maturate.

Il rendimento maturato viene accreditato alla fine del periodo del vincolo. La somma, compresa di interessi maturati, verrà liquidata direttamente da Banca Aidexa in un conto corrente da voi indicato. Se avete intenzione di svincolare i soldi, potete farlo mandando una comunicazione a partire da 32 dalla scadenza del vincolo.

Il Conto Deposito non ha costi aggiuntivi e garantisce una tutela delle somme grazie all’adesione al Fondo Interbancario Tutela Depositi.

Per aprirlo, preparate i vostri documenti di riconoscimento (Codice fiscale, documento di riconoscimento e IBAN), seguite quindi le procedure e fornite una foto dei documenti richiesti. Una volta portato tutto a termine, riceverete un’email contenete tutte le informazioni per accedere al conto. Per trasferire il denaro, basterà effettuare un bonifico all’IBAN corrispondente al conto deposito da poco creato.

