Conto e carta Tinaba per non rinunciare al cashback

Tinaba è conto e carta insieme. Che vuol dire? La carta di debito prepagata del circuito MasterCard possiede un IBAN, il quale consente di inviare e ricevere bonifici e offre la possibilità di accreditare lo stipendio.

Insomma, un sistema innovativo e moderno, pensato per coloro che sono alla ricerca di uno strumento maggiormente flessibile e pratico, privo della connotazione tipica di un tradizionale conto corrente ma con gli stessi servizi.

La carta è dotata di tecnologia contactless, che consente di pagare senza digitare il PIN semplicemente appoggiandola al lettore di carte POS. Questo metodo di pagamento rapido può essere usato per importi inferiori a 50 euro.

Inoltre Tinaba può essere aggiunta ai wallet digitali e usata insieme a Google Pay e Apple Pay.

Con la carta si può prelevare denaro in Italia e all’estero. Sono previsti 12 prelievi gratis all’anno con Tinaba Start. Il limite di prelievo giornaliero è di 250 euro. Per richiederla, basta accedere QUI.

Conto e carta Tinaba…e cashback

La peculiarità di Tinaba non è soltanto quella di offrire conto e carta insieme, ma anche di consentire un cashback molto interessante, che arriva fino al 10% sugli acquisti effettuati.

In pratica, per ogni acquisto, una parte della somma spesa verrà restituita. Bisogna soltanto consultare i negozi convenzionati prima di acquistare qualcosa.

La procedura per richiedere la carta Tinaba è molto semplice e va effettuata online in questa pagina, anche da un dispositivo mobile.

La prima cosa è registrarsi a Tinaba inserendo i dati personali richiesti. Tenere a portata di mano un documento di riconoscimento in corso di validità e la tessera sanitaria dove è riportato il codice fiscale.

Una volta completata la procedura di registrazione, la carta verrà inviata all’indirizzo inserito durante la registrazione.

Per la carta Start non sono previsti canoni mensili, costi di emissioni e di ricarica, mentre per la carta Premium il canone mensile è di 5,99 euro.

