12 mesi a canone zero se apri ora il conto Fineco

Dal 1999, il conto del futuro : così Fineco presenta il suo conto corrente, ponendo l’accento sulla propria storia, quella di una banca italiana cresciuta in oltre due decenni fino a diventare, oggi, una delle più importanti realtà FinTech di tutta Europa. Chi sceglie di aprirlo ora può ottenere 12 mesi a canone zero, grazie alla promozione in corso.

Apri il conto Fineco: hai 12 mesi a canone zero

L’offerta è studiata tenendo in considerazione quanto reso disponibile dagli investimenti in tecnologia, ma anche e soprattutto dal valore delle relazioni umane, entrambi priorità per il gruppo, proponendo un’esperienza di banking personalizzata in base alle specifiche esigenze di ogni cliente.

Fra le tante caratteristiche alle quali ci si può affidare nel quotidiano figurano i prelievi smart (anche senza carta agli ATM Unicredit), i pagamenti digitali con smartphone e smartwatch, lo scambio di denaro in tempo reale e senza costi tra contatti, i bonifici istantanei, i versamenti self-service di contanti o assegni e la possibilità di aumentare temporaneamente il massimale di acquisto con Visa Debit. Maggiori informazioni sono riportate nella pagina dedicata.

C’è poi MoneyMap (nell’immagine qui sopra), il cui compito è aiutare nel monitoraggio del bilancio personale o familiare. La funzionalità categorizza in modo automatico le entrate e le uscite, fornendo così un supporto concreto nella gestione del budget e fissando i necessari obiettivi di risparmio.

Tra gli altri punti di forza del conto corrente di Fineco va senza dubbio citata la sua natura multi-currency: permette infatti di diversificare la liquidità e gli investimenti attraverso le valute di tutto il mondo, senza dover far fronte a commissioni. Per ottenere maggiori informazioni e per l’apertura, visita il sito ufficiale: l’operazione è semplice e veloce.

