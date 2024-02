Conto Fineco: canone zero, prelievi gratis e molto altro per i nuovi clienti

La scelta del nuovo conto corrente non può non prendere in considerare il Conto Fineco, una delle opzioni più complete e vantaggiose per i risparmiatori italiani. Si tratta di un conto a canone zero per 12 mesi e facilmente azzerabile successivamente. Il conto consente una gestione completa e senza commissioni del denaro, con prelievi gratis in Italia (da 100 euro di importo minimo) e bonifici gratis. In più, con Fineco è possibile accedere alla piattaforma di investimenti della banca, con tante soluzioni per incrementare il valore del proprio capitale.

Per aprire Conto Fineco basta seguire una semplice procedura online, accessibile tramite il box riportato qui di sotto.

Conto Fineco: la scelta conveniente per gestire i propri soldi

Da Fineco arriva la proposta giusta per aprire un conto corrente completo, ricco di servizi e, soprattutto, economico e vantaggioso, per tutti i risparmiatori. Con Conto Fineco è possibile accedere a:

un conto a canone zero per un anno (invece di 3,95 euro al mese); dal secondo anno è possibile azzerare il canone accreditando lo stipendio o la pensione oppure rispettando una delle altre condizioni fissate dalla banca

una carta di debito con canone annuo di 9,95 euro

prelievi gratis in Italia, a partire da 100 euro per transazione

bonifici gratis

accesso alla piattaforma di investimenti di Fineco

possibilità di richiedere una carta di credito; il canone è di 19,95 euro all'anno

utilizzo dei principali wallet digitali per pagare con carta

La proposta di Fineco, quindi, è ricca e completa, ideale per una gestione senza limiti del denaro. La banca mette a disposizione dei suoi clienti una serie di servizi digitali per la gestione, tramite computer e app, di tutti gli aspetti collegati al conto. L’apertura del conto corrente può avvenire direttamente online, in pochi passaggi.

