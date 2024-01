Conto Fineco: investimenti, risparmio e pagamenti smart

Fineco si distingue come una soluzione bancaria all’avanguardia, offrendo una vasta gamma di servizi e funzionalità innovative per una gestione finanziaria efficiente e personalizzata.

Il conto Fineco è gratuito per i primi 12 mesi e per i giovani fino a 30 anni. Successivamente, il costo è di 3,95€/mese, azzerabile utilizzando i servizi e prodotti del conto. Le condizioni vantaggiose si estendono anche ai vari servizi inclusi, come prelievi, bonifici SEPA, e pagamento di tasse e utenze.

Ecco alcune delle caratteristiche principali del conto e delle carte Fineco:

Carte di pagamento: dalle carte di credito a quelle di debito, Fineco offre una varietà di carte per ogni necessità. Sono disponibili tra le opzioni anche Carte ricaricabili e la Carta Gold World che offre vantaggi esclusivi come la polizza travel e la protezione acquisti.

Prelievi e versamenti facilitati: i clienti Fineco possono prelevare gratuitamente in tutta Italia per importi superiori a 99€, anche senza carta, usando semplicemente il loro smartphone.

Pagamenti e gestione utenze: il servizio permette di effettuare bonifici sia in Italia che verso l’estero con facilità anche tramite canali digitali. Inoltre, Fineco permette di pagare utenze, bollettini e tasse tramite una foto al QR code dal proprio smartphone.

Mobile e contactless: Grazie alla tecnologia contactless e alle integrazioni con Apple Pay, Google Pay, Fitbit Pay e Garmin Pay, i pagamenti diventano più pratici e sicuri.

Fineco Pay: Fineco offre un servizio che permette di inviare o ricevere denaro tramite SMS o WhatsApp, senza la necessità di conoscere l’IBAN del destinatario.

MoneyMap: questo strumento incluso nel pacchetto aiuta a gestire e risparmiare, fornendo una visione chiara delle spese e aiutando a stabilire un budget. MoneyMap permette di visualizzare, analizzare e classificare automaticamente le operazioni effettuate con il conto.

Vantaggi per i giovani: Fineco infine offre vantaggi esclusivi per i clienti under 30, tra cui il canone gratuito del conto e commissioni ridotte su Azioni Italia e USA, oltre a piani di accumulo in ETF gratuiti.

