Conto Fineco, per te 12 mesi a canone zero

Con il conto Fineco hai inclusi servizi come bonifici SEPA gratuiti e illimitati, pagamento degli F24 e ricariche telefoniche senza commissioni, pagamenti MAV e RAV e tanto altro. Se devi aprire un conto corrente e cerchi un servizio in grado di offrirti un’esperienza di banking unica e personalizzata Fineco è perfetta per te.

Fineco si contraddistingue perché investe da sempre in tecnologia, ma continua a credere nel valore unico delle relazioni umane. Ed è proprio per questo che è in grado di offrire un’esperienza di banking unica, straordinaria e personalizzata.

Con Fineco puoi stare tranquillo e non devi più preoccuparti della gestione del tuo denaro. Le tue spese sono fuori controllo? Con Fineco il tuo bilancio familiare è sempre monitorato grazie a MoneyMap che è in grado di categorizzare in automatico entrate e uscite e ti aiuta a risparmiare con un budget personalizzato.

Sei tu infatti a scegliere quanto spendere e non appena raggiungerai la soglia impostata verrai avvisato un un alert.

Se apri il conto Fineco per te 12 mesi di canone gratuito. A tutti i nuovi clienti Fineco regala il primo anno di canone. Apri il conto e ottieni in automatico la gratuità. Come accennato, con il conto Fineco avrai inclusi anche servizi come bonifici SEPA gratuiti e illimitati, pagamento degli F24 e ricariche telefoniche senza commissioni, pagamenti MAV e RAV.

In più, con Fineco puoi:

Prelevare agli ATM UniCredit senza carta, basta il QR Code nel tuo smartphone.

Scambiare denaro con i tuoi contatti in tempo reale e senza costi, direttamente da App.

Inviare e ricevere denaro in tempo reale ed effettui pagamenti in pochi secondi, anche da app.

