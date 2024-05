Conto Fineco: per te 12 mesi di canone gratuito se lo apri subito

Hai mai sentito parlare del conto Fineco? Per chi non la conoscesse, parliamo di una realtà ormai consolidata che si occupa da anni di investire da in tecnologia ma che crede nel valore insostituibile delle relazioni umane. L’obiettivo di Fineco è dunque quello di offrire agli utenti come te un’esperienza di banking unica e personalizzata.

Se oggi vuoi finalmente scegliere una soluzione per poter gestire al meglio il tuo denaro, allora affidati al conto Fineco. Non a caso, per coloro che decidono di aprire il conto i vantaggi sono doppi. Infatti, il primo anno di canone te lo regala in automatico Fineco e, in più, se trasferisci i tuoi investimenti puoi ottenere un buono Amazon fino a 15.000 euro.

Tra gli altri vantaggi del conto Fineco, non possiamo non citarne alcuni come:

Prelevi agli ATM UniCredit senza carta, basta il QR Code nel tuo smartphone;

Pagamenti digitali Tap&Go appoggiando il tuo smartphone o smartwatch al POS dei negozi per pagare;

Scambi denaro con i tuoi contatti in tempo reale e senza costi, direttamente da App;

Invii e ricevi denaro in tempo reale ed effettui pagamenti in pochi secondi, anche da app;

Aumenta per un giorno il tuo massimale Visa Debit, fino a 5.000€.

Conto Fineco: canone zero per 12 mesi

Lo sai che in Fineco si tante valute? Il tuo conto infatti è multi-currency, servizio integrato nel conto Fineco che permette di diversificare liquidità e investimenti senza commissioni di cambio, solo spread.

Che aspetti per approfittarne di questa fantastica occasione? Il costo del conto Fineco è infatti gratis per i primi 12 mesi e poi paghi solamente 3,95 euro al mese (azzerabili). Inoltre, per te i prelievi superiori a 99 euro presso gli ATM in Italia su circuito Bancomat sono gratuiti.