Conto Flowe gratuito e a impatto zero: ecco i vantaggi

I conti online sono così pratici come sembrano? E, cosa più importante, dimostrano responsabilità ambientale, ossia impatto zero?

Molte piattaforme in questo settore non garantiscono una vera facilità d’uso e le loro operazioni possono avere implicazioni ecologiche significative.

L’adozione diffusa di questo approccio innovativo ai servizi bancari può avere conseguenze negative da entrambe le prospettive sopra indicate. Tuttavia, Flowe si distingue come una delle poche eccezioni a questa tendenza.

In sostanza, questa piattaforma fornisce un approccio semplificato alla gestione di conti e carte, in quanto consente di accedere a tutte le funzionalità attraverso il display di uno smartphone.

Flowe, un conto vantaggioso e una carta a impatto zero

Gestire la tua carta non è mai stato così facile. Dall’impostazione dei limiti di spesa alla disattivazione totale della carta, puoi controllare tutto con pochi tocchi.

Ciò include la gestione del PIN della carta prepagata e l’adeguamento delle spese settimanali o mensili.

Il conto digitale di Flowe è in prima linea dal punto di vista dell’impatto zero, il che lo rende una scelta importante per chi tiene a cuore l’ambiente.

Attraverso una collaborazione con Doconomy, questo servizio misura accuratamente l’impronta di carbonio derivante dalle tue transazioni.

Successivamente, intraprende una serie di iniziative per bilanciare tali emissioni, come piantare nuovi alberi.

Da questo punto di vista, Flowe ha intrapreso una serie di lodevoli iniziative. Uno di questi prevede l’emissione di una carta di debito in legno chiamata Flowe Card, che si traduce nel piantare un albero in Guatemala.

Questo non solo aiuta a compensare le emissioni, ma sostiene anche l’economia locale.

Nonostante questi vantaggi, la carta prepagata MasterCard rimane un metodo affidabile per eseguire transazioni tipiche come prelievi, acquisti online e offline e altre operazioni senza alcun problema.

Vale la pena notare che Flowe ha recentemente lanciato un’iniziativa rispettosa dell’ambiente, che rimarrà in vigore fino al 30 giugno 2023. Clicca qui sotto per aderire:

In pratica, Flowe ha implementato un’iniziativa ecosostenibile in cui pianta un albero in più, per compensare le emissioni di CO2, ogni 100 pagamenti effettuati tramite la sua carta prepagata.

