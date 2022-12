Conto Flowe per salvare il pianeta

Se c’è un aspetto di un conto corrente che difficilmente passa inosservato sono i costi a zero. Conto Flowe è uno di questi, che strizza anche l’occhio all’ambiente.

Non è una frase tanto per dire, poiché la fintech ha veramente creato un connubio tra sostenibilità e tecnologia piuttosto sinergico.

Questo connubio ha dato vita a una nuova iniziativa a favore dei nuovi clienti. Accedendo a questa pagina e aprendo un conto entro il 31 dicembre 2022, inserendo il codice “MAGLIETTA” l’utente avrà in regalo 3 voucher.

A cosa servono? Grazie a essi, potrà donare 3 tree-shirt. Flowe, poi, per ogni maglietta pianterà alberi in Guatemala in collaborazione con a zeroCO2.

Conto Flowe: come accedere alla promozione

Le tree-shirt sono state realizzate interamente in cotone organico. Su tutte le magliette è riportata la scritta “Cambiati”. Ecco come ottenerne tre:

aprire il conto Flowe entro il 31 dicembre accedendo qui;

durante la fase di registrazione inserire il codice promozionale MAGLIETTA;

entro il 17 gennaio 2023 effettuare un pagamento tramite carta di debito o prepagata;

fatto questo, si riceveranno via email i 3 voucher per l'acquisto di 3 tree-shirt sul sito di Luke & Pole.

Con questa iniziativa Flowe intende aiutare le famiglie locali a sostenersi a livello economico e alimentare con gli alberi che verranno piantati.

Finora, gli alberi hanno raggiunto la cifra di 67.000, mentre le famiglie che sono state aiutate sono 1.297.

Flowe è un conto online che possiede tutte le funzionalità proprie dell’home banking e che può essere gestito attraverso l’app proprietaria.

La carta di debito in legno è, senza dubbio, l’aspetto più curioso della fintech, che viene prodotta da legno proveniente da foreste certificate.

I piani sono tre: FAN, gratuito e indicato per le attività quotidiane, FLEX, che ha un costo di 2,50 euro al mese, e FRIEND, il conto più completo, ma che costa 10 euro al mese.

