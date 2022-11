Conto Hype, il migliore di novembre 2022

Novità in vista in questo mese di novembre per quanto riguarda i conti correnti. La loro diffusione è ormai capillare, ma ciò non vuol dire che non si possa cambiare e passare a conto Hype, che è attualmente il migliore.

In fondo, cosa cerca il risparmiatore italiano medio? Un conto a zero spese, che dia autonomia di gestione online 24 ore su 24 da qualunque dispositivo e che possegga standard di sicurezza solidi e collaudati. Questo e altro offre un conto corrente Hype.

Conto Hype di Banca Sella, ecco perché è il migliore di novembre 2022

Chiunque è alla ricerca di una carta di pagamento che offra numerosi vantaggi e di un conto corrente a zero spese, può assolutamente contare sul conto Hype di Banca Sella.

Come già anticipato, i costi di attivazione sono gratis e il canone è a zero. La banca offre anche una carta di debito appartenente al circuito MasterCard, che consente di prelevare senza commissioni presso gli ATM italiani e di tutto il mondo.

Non è previsto il pagamento dell’imposta di bollo, i bonifici online sono gratis ed è possibile accantonare piccole somme di denaro in modo da creare un portafoglio di risparmio. Tutto questo in modo semplice e in totale comodità.

Le configurazioni possibili del conto sono due: Next e Premium. Il costo base, che prende il nome di Start, è gratuito per sempre e dispone di tutte le funzioni basilari.

Hype Next costa soltanto 2,90 euro al mese e offre la possibilità di andare oltre il limite di ricarica di 2.500 euro all’anno. Con questo conto è possibile accreditare lo stipendio e di ottenere tutti i servizi esclusivi dedicati ai clienti Next.

Hype Premium rappresenta invece la soluzione ideale per coloro che vogliono il massimo da un conto corrente. Commissioni bancarie azzerate, anche per i prelievi e i pagamenti all’estero, non sono previste commissioni di ricarica o di pagamenti bollettini.

Quanto detto giustifica perché il conto corrente Hype è il migliore in questo mese di novembre 2022.

